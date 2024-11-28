邁入川普2.0時代 小型股投資潛力看俏

隨著川普再次當選美國總統，投資者的目光重新聚焦於美國小型股市場，預計川普的美國優先及減稅措施將持續嘉惠小型股。此外，美國經濟數據強勁且正逢降息循環，有助於減輕多數小型股的浮動利率債務壓力。

富蘭克林證券投顧表示，與大型股相比，小型股通常更專注於國內市場，使它們能夠更直接地受惠於美國經濟成長，較少受到戰爭及貿易保護主義的影響，甚至川普提倡的「美國製造」政策都成為小型股的優勢。而且，由於過去受到聯準會大幅升息所衝擊，導致小型股的基期較低，市場分析師亦普遍認為未來小型股的獲利成長潛力高於大型股。

富蘭克林證券投顧表示，研究小型股和大型股的分析師人數差異顯著，專門研究小型股的分析師平均人數不到大型股的三分之一，較容易造成資訊不對稱的現象，但這也意味著市場上存在許多潛力尚未被充分發掘的小型企業。此外，分析師對小型股的財報預估往往比大型股更分歧，而進一步創造獲得超額報酬的潛在機會。由於小型股的研究覆蓋較少，主動式基金經理人可以通過深入分析和研究，發現那些被市場忽視但具有成長潛力的公司，從而在投資組合中獲得更高的報酬。