快訊

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

南韓暴雪交通大亂…男子「滑雪上班」影片曝光 韓媒起底超狂身分

邁入川普2.0時代 小型股投資潛力看俏

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球市場示意圖。圖／AI生成
全球市場示意圖。圖／AI生成

隨著川普再次當選美國總統，投資者的目光重新聚焦於美國小型股市場，預計川普的美國優先及減稅措施將持續嘉惠小型股。此外，美國經濟數據強勁且正逢降息循環，有助於減輕多數小型股的浮動利率債務壓力。

富蘭克林證券投顧表示，與大型股相比，小型股通常更專注於國內市場，使它們能夠更直接地受惠於美國經濟成長，較少受到戰爭及貿易保護主義的影響，甚至川普提倡的「美國製造」政策都成為小型股的優勢。而且，由於過去受到聯準會大幅升息所衝擊，導致小型股的基期較低，市場分析師亦普遍認為未來小型股的獲利成長潛力高於大型股。

富蘭克林證券投顧表示，研究小型股和大型股的分析師人數差異顯著，專門研究小型股的分析師平均人數不到大型股的三分之一，較容易造成資訊不對稱的現象，但這也意味著市場上存在許多潛力尚未被充分發掘的小型企業。此外，分析師對小型股的財報預估往往比大型股更分歧，而進一步創造獲得超額報酬的潛在機會。由於小型股的研究覆蓋較少，主動式基金經理人可以通過深入分析和研究，發現那些被市場忽視但具有成長潛力的公司，從而在投資組合中獲得更高的報酬。

富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾 (Jim Stoeffel)表示，無論哪個政黨勝出，小型股在選舉後的表現通常優於大型股，這顯示基本面考量比政治結果更為關鍵，一旦選舉結果塵埃落定，投資者會感受到未來的走向比投票前更加明確。此外，人工智慧也將繼續推動對半導體製造、實體基礎建設以及資料中心能源解決方案的需求，這些都需要小型企業的積極參與。富蘭克林證券投顧表示，美國歷次選舉都能激勵小型股的表現，這次也不例外，這主要是因為新上任的總統通常會提出刺激經濟的相關政策，而與景氣連動性高的小型股往往率先反應，回顧2016年川普首次當選美國總統後的期間，美國小型股的表現也同樣優於大型股，因此建議投資人盡早布局，把握本次川普當選後帶來的投資機會。

2016 年川普首次當選美國總統後，美國小型股表現亮眼。(資料來源: 彭博資訊)
2016 年川普首次當選美國總統後，美國小型股表現亮眼。(資料來源: 彭博資訊)

川普 美國經濟

延伸閱讀

謝金河：面對川普指揮棒揮舞的新時代

一周挑戰川普飲食！英記者體重狂掉、想吐 超慘副作用全曝光

走線客專題／我納稅就合法了？律師：當心一夜變非法

他曝光賀錦麗競選團隊內部民調！一直落後川普 從未領先

相關新聞

台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

台股28日早盤以22,380.45點開出，盤中最低一度下跌至22,124.31點，後續下檔有撐，跌幅稍有收斂，終場收22...

台股大怒神 差點變壁紙的這檔竟連飆8根漲停板

台股28日高低點震盪達288.94點，振幅達1.29%，收在22,298.9點，下跌35.88點，櫃買指數振幅達2.11...

台積電成苦主 謝金河：面對川普指揮棒揮舞的新時代

美國總統當選人川普，二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題，他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策，其中對墨、加開徵二五％關…

AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜

算力與電力是建構AI最重要的兩力，特別是能源問題已經迫在眉睫，儘管能源族群總是老調重彈，但這大半年來不少新掛牌公司也就是所謂「菜鳥股」，不論在產業獨特性、技術能力都值得深入探究。

航運業者稱不會冒然返回紅海 貨櫃三雄撐盤

台股28日續跌，盤中並一度跌破11/1的低點，引發殺盤危機，不過昨日因以黎停戰消息而大跌的貨櫃三雄，今成撐盤要角，長榮（...

台股近期欲振乏力 法人：春節前表現無須看淡

近期台股欲振乏力，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，主要受到川普勝選後市場最擔憂的貿易制裁及關稅問題，市場傳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。