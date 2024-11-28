台股大怒神 差點變壁紙的這檔竟連飆8根漲停板

台股28日高低點震盪達288.94點，振幅達1.29%，收在22,298.9點，下跌35.88點，櫃買指數振幅達2.11%，收在252.82點，下跌2.58點，跌幅1.01%；統計上市櫃公司僅5檔漲停，其中，華冠（8101）在恢復買賣後，已連續飆出8根漲停板，以20.1元收盤。

台股集中市場28日以22,380.45 點開出，一度拉升至22,413.25點，但隨後往下走弱，低點則下滑至22,124.31點；櫃買市場以255.4點開高，一度拉升至255.87點，盤中低點則是250.46點；統計5檔漲停股中，僅華冠是上市股，創威（6530）、世紀（5314）、郡都開發（4402）、金山電（8042）等4檔都是上櫃股。

根據證交所公告，華冠2021年第2季財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，並經證交所公告自2021年8月19日起其上市的有價證券列為變更交易方法，且自變更交易方法後之次一營業日起，三年內無法達成同細則第49條第2項第3款規定，核有同細則第50條第1項第16款規定情事，公告自2024年8月22日起停止其上市有價證券的買賣。

華冠為改善財務結構，擬減少資本額以彌補虧損，減資比率為80%，每仟股銷除800股（即每仟股換發200股）；華冠在停止買賣期間完成減資換發新股及私募作業，且自11月19日恢復買賣。

根據華冠的公告，在停止買賣前的收盤價為1.9元，恢復買賣參考價為9.5元，漲停價格為10.45元；華冠在停止買賣近3個月後恢復買賣，且連續跳空漲停，28日以漲停板20.1元開出後一路鎖死到收盤，連續飆出第8根漲停板。