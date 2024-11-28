中信投顧2025年投資展望：台股逐季震盪向上、AI 產業發展蓬勃

中國信託證券投顧11月28日假南港老爺行旅舉辦2025年投資展望說明會，會中分析股市預期走勢，同時盤點AI應用與供應鏈、高階半導體封裝、矽光子技術等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，中國信託投顧認為台股基本面體質穩健，然通膨改善緩慢，降息步調放緩，美國新任總統川普的政經政策將牽動全球股市行情，引發新的挑戰與機遇，預期蛇年台股投資宜穩紮穩打，攻守兼具，才是最佳策略。

中信投顧深入剖析關鍵議題，AI技術的演進仍是未來市場的焦點。有鑑於此，中信投顧特別將本次展望會各個議題之簡報內容，以OpenAI ChatGPT 4o的AI模型逐個生成代表圖像，與現場嘉賓分享現階段其文生圖的能力，無論在構圖要點、風格一致性、和生成速度上，不斷展現令人驚豔的進步，未來的潛力更令人期待。

AI的發展將從上游的半導體製程、到中游的軟體開發和數據處理平台，再到下游的應用領域，持續推動創新和變革。AI晶片與AI伺服器等硬體需求的急速增長，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。國內外的產業鏈中，能夠掌握這些技術的公司將是我們特別關注的對象。

與此同時，AI技術也推動機器人技術的加速發展，這將對製造業和物流業的自動化與效能提升產生深遠影響。無論是工業自動化的生產線還是服務型機器人的應用，這些技術將帶動整體生產效率的提升並降低成本，為相關企業創造豐厚的商業價值。

另外，隨著AI硬體規格的不斷提升，矽光子技術作為應對高速數據傳輸需求的解決方案，預計在2025年將在通信、雲端運算及高效能計算（HPC）領域得到廣泛應用。矽光子技術不僅能應對數據中心需求的爆炸式增長，還將帶來大量的技術創新和商業機會。

在硬體技術方面，散熱技術的重要性不容忽視。隨著AI加速器和伺服器等高效能設備的普及，如何有效散熱將成為影響設備穩定性和運算效率的關鍵。從半導體製程到散熱元件的設計，相關技術的創新和發展將成為投資市場上的一個亮點。

AI發展的另一個延伸是網絡安全的重要性日益提升。資安問題在數位化進程加速的背景下變得更加迫切，全球企業和政府對於資安技術的需求持續增長。資安技術不僅是保護資訊資產的基礎，還是數位經濟能夠健康發展的支柱。

除了高科技領域外，體育賽事亦將對全球產業帶來影響。2026年世足賽將成為全球關注的焦點，預計將為運動品牌、媒體及數位平台帶來巨大的商機。數位轉型的加速會改變企業在這些賽事中的商業策略，創造出新的投資機會和增長動力。

有關生技產業，預計2025年將迎來更多醫療技術的突破，特別是基因療法和細胞療法等創新技術的應用。這些技術將推動生技企業的成長，並為全球醫療市場提供全新的解決方案。我們也將持續關注國內在隱形眼鏡與新藥開發領域的發展動態。