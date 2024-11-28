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台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

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台股下跌35點收22,298點 台積電漲5元收1,005元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。（聯合報系資料庫）
台股示意圖。（聯合報系資料庫）

台股28日早盤以22,380.45點開出，盤中最低一度下跌至22,124.31點，後續下檔有撐，跌幅稍有收斂，終場收22,298.9點，下跌35.88點，跌幅0.16%。櫃買則收252.82點，下跌2.58點。台積電（2330）於平盤附近震盪，終場收1,005元，上漲5元，漲幅0.5%。

強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：航運、水泥、橡膠、汽車、金融等，另外，科技類股僅電腦周邊表現較為強勢。

觀察台股成交量排行榜，量大弱勢的有，神達（3706）、金寶（2312）、高鋒（4510）、友訊（2332）、鴻準（2354）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華邦電（2344）、正崴（2392）、群創（3481）、系統電（5309）等。

而帶量強勁的個股則有，富喬（1815）、陽明（2609）、緯創（3231）、日電貿（3090）、長榮航（2618）、華星光（4979）、鼎元（2426）等。

法人表示，美國周三 (27日) 公布核心耐久財訂單數據顯示，工業領域持續低迷的態勢沒有減弱跡象，加上墨西哥總統昨天在例行記者會上表示，如果美國徵收關稅，墨西哥也會提高關稅。市場擔憂全球關稅戰爆發，市場資金持續退場觀望。

另外，法人指出，惟外資期貨空單再次減少，後續仍需觀察外資空單及成交量之變化。操作上建議勿過度追高，拉回逢低分批佈局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上則以AI概念股、消費性電子、顯卡、貨櫃航空、紡織製鞋、高爾夫及壽險等族群為主。

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