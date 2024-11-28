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川普執政變化球 法人認為可靠全球科技型基金來因應

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

川普上一次執政，掀起全球股市驚濤駭浪，據彭博統計，在川普上次任期期間（2017/1/20~2021/1/19），MSCI全球股票指數上漲69.44%。原本外界以為最受惠的傳產股，其所代表的美股道瓊工業指數僅漲56%。反倒在長期產業趨勢發展的驅動下，費城半導體指數漲幅超過200%，以科技為主體的那斯達克100指數大漲156.69%，打破川普執政，傳產股可能優於科技股的迷思。

法人認為，面對川普重返白宮，投資人可以運用優質的全球型基金，因應川普的變化球，讓專業經理人精準的主動選股，成為揮出致勝關鍵的強棒。

川普此次在競選期間承諾對企業減稅，預計將企業稅降到15%，將有助於減輕企業負擔，促進投資和就業增長，提升美國企業的國際競爭力，加上川普主張「美國優先」，成為美股延續多頭行情的底氣。此外，川普擬鬆綁AI監管，並且擬任命「人工智慧沙皇」(AI czar)，專責AI事務，不僅美國科技龍頭股可望受惠，預期全球相關AI供應鏈都將雨露均霑。

針對明年全球投資展望，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，美、歐、中三大經濟體表現都不錯，美國GDP更已上修，回歸基本面，全球市場多頭依舊可期。發展AI已經是各國政府跟企業的共識，AI龍頭股將最先受惠。整體來說，現在AI還在Early stage（早期階段），預估到2030年AI的產值年複合成長率高達4到5成。

郭智偉表示，明年AI的成長動能將來自三方面，首先是演算法，2025年大語言模型LLM將進行升級，對GPU的算力需求，是舊模型的5~10倍，AI晶片將更供不應求。第二是輝達的新晶片Blackwell，預計在2025年第1季開始量產，將帶動相關硬體供應鏈進入獲利實現階段。第三是CSP（雲端服務供應商）2025年資本支出的預估成長率，由10%上修至20%。

郭智偉表示，科技股仍是驅動全球市場的主要動力來源，統一全球新科技基金會以AI為投資主軸，利用bottom up策略，鎖定全世界AI供應鏈，掌握軟硬體趨勢脈動，布局包括：美國軟體及晶片設計、台灣硬體製造、日本半導體設備和材料。

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