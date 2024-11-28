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DRAM 類股疲弱、傳產逆勢撐盤 台股盤中持續下挫

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

台股28日早盤以22380.45點開出，盤中最低一度下跌至224124.31點，下跌近200點，台積電（2330）於平盤附近震盪，多檔記憶體概念股下挫，南亞科（2408）、威剛（3260）、茂矽（2342）、創見（2451）、華邦電（2344）等股價疲弱。

強勢類股方面，以傳產表現較為撐盤，其中包含：航運、水泥、橡膠、汽車、金融等，另外，科技類股僅電腦周邊表現較為強勢。

觀察台股成交量排行榜，量大弱勢的有，神達（3706）、金寶（2312）、高鋒（4510）、友訊（2332）、鴻準（2354）、聯電（2303）、鴻海（2317）、華邦電、正崴（2392）、群創（3481）、系統電（5309）等。

台股成交量 華邦電

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