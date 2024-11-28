中信投顧2025投資展望：台股最高上看27,500點

中信投顧28日舉行2025年投資展望說明會，指出2025年台股獲利成長結構主要仍以電子權值族群撐腰，其中台股2025年將呈現震盪向上，樂觀情境最高上看27,500點，並建議投資人伺機可逢低布局。

中信投顧指出，2024年台股獲利年增約40%，由台積電（2330）/金融/航運貢獻最高，其餘近千檔僅貢獻20%：展望2025年台股年獲利年增趨緩至約15%，同樣仍以電子權值股為主，其中台積電即貢獻近60%；電子權值維持成長使台股下檔有撐，惟增幅趨緩亦壓抑評價，中小型強弱差異將更擴大。

展望台股後市，中信投顧預估，台股指數2025年評價僅處中緣略偏上，目前台股2025年本益比目前約16.7倍，僅略高於長期平均且不及一倍標準差，因此尚有潛在上漲空間。

若以2025年本益比的兩倍標準差上緣換算壓力，大約為台股指數27,000點至27,500點；若以2025年的長期平均換算支撐，大約為台股指數20,000點至20,500點，因此建議投資人仍可逢低應偏多布局。

另外，在台股指數各季度變數與趨勢方面，整體而言呈現震盪上攻，2025年底有望創歷史新高。中信投顧預估，明年首季因輝達（NVIDIA）GB200開始出貨，搭配元月行情與不俗的季獲利成長，偏多格局延續。

第2季季獲利增幅開始明顯趨緩，適逢淡季，轉趨震盪略回檔；第3季季中旬開始反應第4季旺季成長，股市動能回溫，再起漲勢；第4季因美經濟復甦轉強，適逢旺季搭配年末作帳，有望再創高。