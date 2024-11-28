航運業者稱不會冒然返回紅海 貨櫃三雄撐盤

台股28日續跌，盤中並一度跌破11/1的低點，引發殺盤危機，不過昨日因以黎停戰消息而大跌的貨櫃三雄，今成撐盤要角，長榮（2603）盤中漲幅逾2%。海運業者指出，紅海危機是葉門叛軍胡塞組織（Houthi）攻擊船舶，跟黎巴嫩協談無關，目前各家都不會冒然返回紅海。

貨櫃三雄昨日因美國總統拜登宣布，以色列通過與黎巴嫩真主黨達成停火協議，引發賣壓，三雄各重挫5~6%不等，不過今日反而止跌上漲，漲幅1~2%。

航運業者指出，即使以黎衝突暫緩，然而中東的地緣政治多變，船公司明年首季繼續繞行好望角的航路不變，第1季市場供、需依舊吃緊，還有趕在關稅前出貨的出貨潮可期。

物流業者則表示，如果中東、俄烏戰爭落幕，重建需求會帶動物流成長，各種民生物資需求出籠，貨櫃輪業者就會開始受惠。

而川普放話明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅，也讓全球海空運在未來兩個月將出現搶運潮，以避開可能的額外新關稅壓力。

業者分析，全球供應鏈出口地區勢必出現全新移轉，原本從中國大陸出口的貨量會開始出現從亞洲如泰國、越南及印度等地區出貨，中菲行海運副總裁林永川證實，近洋線貨櫃輪運價已明顯飆漲，今年11月起亞洲區近洋線運價已漲兩到三倍，近洋線貨量移轉非常明顯。