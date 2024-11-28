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地緣政治議題罩頂 台積電跌破千元關卡早盤最低992元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
台積電。(美聯社)
台積電。(美聯社)

地緣政治議題與川普準政府官員揚言對晶片法案縮減，台積電（2330）28日早盤跌破千元關卡，最低來到992元，隨後跌幅略微收斂，來到998元於千元關卡下游走。法人認為，台股正持續反應地緣政治與川普政府將對晶片法案修正或取消二期議題提前反應。

法人分析，預期AI應用持續拓展，帶動台灣電子及資通產品需求暢旺，惟川普上任後，貿易摩擦恐加劇，預期2024年11月景氣燈號分數下滑，燈號降為綠燈。

此外，法人分析，美國總統當選人川普揚言對墨西哥課徵25%關稅，恐將造成高度集中當地的AI伺服器供應鏈相當程度衝擊，組裝廠首當其衝也不利相關供應鏈。投資人擔心日後陸續公布關稅方案，可能再度波及台廠，導致台股走弱。

美股方面，法人分析昨日為感恩節前一日，美股成交量能清淡呈現漲多拉回態勢，道瓊指數、那斯達克指數、S&P500指數分別下跌0.31%至0.6%，費城半導體指數跌幅達1.51%；戴爾與惠普財報不理想重挫11%；台積電ADR跌1.45%，日月光ADR與聯電ADR皆跌逾2%。11月28日為美國感恩節，美股債市將休市一日，11月29日提前收盤。

台積電 川普 美股

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