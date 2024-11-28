台積電跌落千元一度下滑至992元 千金股一片慘綠
台股28日開小紅震盪，權王台積電（2330）以1,005元開出，上漲5元，但盤中一度下滑至992元，下跌8元，千元關失守，千金股也是一片慘綠。
台積電ADR周三下跌1.4%，收在181.19美元，較台北交易溢價18%；美國股市三大指數周三在感恩節前夕全面走低；標普500指數下跌22.89點，跌幅0.4%，收在5,998.74點，中斷連續七日漲勢；那斯達克綜合指數下跌115.1點，跌幅0.6%，收19,060.48點；道瓊工業指數下跌138.25 點，跌幅 0.3%，以 44,722.06 點收盤；費城半導體指數跌1.5%。
台積電早盤開高，以1,005元開出，盤中跌落千元，一度下滑至992元，下跌8元，市值下滑至25兆7,252億元。
根據對當前業務狀況的評估，台積電以新台幣32元兌1美元匯率假設，預估第4季美元營收約介於261~269億美元，續創新高，季增11.1~14.5%，換算平均值季增13%；台積電預估，今年第4季毛利率57~59%，營益率46.5~48.5%。
台積電二度上修今年美元營收預估，預估全年美元營收年增近30%，較先前一次預估介於24~26%持續上修。
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