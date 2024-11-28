眾人唾棄的美債開始上漲…股市則變成快速回測！ 狄驤：風水輪流轉
風水輪流轉，這陣子被眾人唾棄的美債開始上漲，而股市則變成快速回測...
關於美債，我之前跟大家分享過，美債會從8、9月一路回測的 11月，並有望在 11月看到利空出盡。
好消息是，目前運氣不錯，美債仍按照我們的預期發展，如果沒有意外發生，美債有望繼續走高。
值得注意的是，近期台股短線大跌，市場盛傳這跟川普拉高關稅有關，該狀況導致緯穎等在墨西哥設廠的企業股價大幅回測。
然而，投資朋友應該感覺到了矛盾之處，像是關稅拉高確實會對企業造成衝擊，但照理來說 關稅提升也會造成市場最擔心的通膨回溫。
結果，我們實際上看到的是企業股價嚇跌，美債則是不跌反漲。
而當我們遇到這種矛盾且不合理的狀況時，往往意味著投資機會正在浮現，所以短線上股債市的變化，值得進一步研究與探討。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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