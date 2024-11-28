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股市怕買高賣低...看景氣燈號有用嗎？達人：作用像「天氣預報」、加減碼可參考

聯合新聞網／ 張紫凌
10月景氣燈號亮黃紅燈。台股示意圖／聯合報系資料照
10月景氣燈號亮黃紅燈。台股示意圖／聯合報系資料照

今天天氣有感轉涼，好冷～但還是堅持走路一小時，並去家裡附近的星巴克，想說喝個熱拿鐵取暖一下，也趁機讀最近沒時間看完的書，算是偷得浮生半日閒。

後來朋友來星巴克找我，詢問最近看到有些AI股下跌，不知道現在還能不能進場？我想她不是才說股市太高不敢進場嗎？怎麼又忍不住了，她說沒辦法！因為很怕錯過買進或加碼的機會……

這樣子的反應其實很典型，是很多投資大大都會陷入的一個心理矛盾，既害怕追高，又不想失去投資良機。

不知道大大們會不會看天氣預報？天氣預報可以讓我們提前做一些禦寒、避雨的準備，它能幫我們決定了該帶什麼衣服，什麼時候要躲雨，其實它就是給我們一個大方向，但要怎麼做就是看我們。（要是沒看，覺得天氣好就帶短袖，最後可能就會冷得要命…就像今天）

這個我覺得就跟「景氣燈號」很像，它能給我們的，不是講究精準，而是方向感，例如今天公布10月的景氣燈號還是「黃紅燈」，它不會告訴我們哪支股票會上漲或下跌，但能幫我們抓個大趨勢，衡量自己的資金配置。

例如我的方式：

藍燈、黃藍燈：是可以相對高比例資金布局的好時機

黃紅燈、紅燈：提醒我們高點快到了，可以開始考慮減碼

只是黃紅燈、紅燈都不代表會馬上反映大跌，但這就是一個方向，我就會開始提前準備，先收割一部分的獲利，等股價回落後再買進。

今天公佈的10月景氣燈號還是在黃紅燈，所以我跟她說先不要那麼急，何況她想買的還是非常熱門的AI股。為了避免高點買的風險，我個人覺得還是先緩緩再說。

其實生活中的很多道理，都能套用在投資上，比如提前規劃、注意細節、順應大勢。

景氣燈號不是完美的預測工具，但它提供值得參考的方向感，幫助我們更穩健地應對市場波動，無論是股市的高潮還是低谷，都不要讓「想買怕高點、沒買又怕錯過」的情緒，支配我們的判斷了，就像看天氣一樣，提前準備，才能行穩致遠。

◎本文內容已獲張紫凌授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

景氣燈號

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