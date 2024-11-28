台股開盤上漲45點 台積電開高5元

台股28日開盤指數為23,380.45點，上漲45.67點。台積電（2330）開盤價為1,005元，上漲5元。

群益投顧表示，雖然川普將持續宣布各種措施，但在1月20日正式就職前一切都尚存變數，市場表現可解讀為提前反應利空，業者有近兩個月時間可盡早預做準備；歷年經驗顯示台股12月表現相對亮眼，待利空鈍化後仍值得期待。技術面指數昨日跌破季線與半年線強力支撐區，量能小幅提升，價量格局恐將不利短線表現，技術面呈現轉弱跡象，短線謹慎保守操作。

操作題材可留意：

1.黃仁勳金口點名「無人機」─黃仁勳10月16日強調「AI本質上就是機器人」，瞬間引爆機器人概念股飆漲；11月20日再開金口點名「三種機器人有望大規模生產」，並首度將「無人機」列為「有望大規模生產的機器人」之一，激勵相關概念股大漲。由於無人機被黃仁勳看好未來實務應用，亦為政府積極投入的重要戰略產業之一，加上深具軍事國防用途屬於長期發展利多，相關供應鏈值得留意。

2.光通訊台廠可望迎來美中貿易戰轉單效益─川普就職前，拜登已在美中高科技產品貿易戰持續強化攻擊力度，光通訊供應鏈有可能在拜登卸任前就實施貿易管制。隨著台積電主導CPO架構發展帶動台廠投入光通訊中上游領域，大幅提升供應鏈垂直整合能力；目前中國大陸以外僅台灣有完整供應鏈，因此一旦美國實施相關產品進出口管制，台廠將可望迎來轉單商機。

27日周三美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,722.06點，下跌138.25點、跌幅0.31%；S&P500指數下跌0.38%；那斯達克指數下跌0.6%；費半指數下跌1.51%。台積電ADR跌1.44%，收在181.19美元，較台北交易溢價18%，台積電ADR已連四日跌作收。

美股三大指數周三在感恩節前夕全面走低，周四感恩節休市，周五將提前休市。戴爾科技因營收遜於預期重挫12.3%；惠普大跌11.4%，因本季業績展望不佳；輝達（NVIDIA）。

三大法人周三集中市場合計賣超524億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超410.6億元，投信買超26.1億元，自營商（自行買賣）賣超37.6億元，自營商（避險）賣超101.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,719口至20321口，其中外資淨空單減少3,124口至45,338口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,254口至24,360口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,200點，周賣權最大OI落在22,550點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85下降至0.77。VIX指數上升0.25至21.78。外資台指期買權淨金額-0.62億元 ; 賣權淨金額-0.35億元。整體選擇權籌碼面偏空。