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外資大逃殺 台股季線、半年線失守

聯合報／ 記者崔馨方蕭君暉陳儷方／台北報導

美國總統當選人川普聲稱要對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅效應延續，外資、主力昨天大舉撤出台股，即便國家隊買超一一一點六億元，仍不敵外資大賣四一○點六億元，指數終場重挫三四三點、收當日最低二萬二三三四點，失守季線、半年線支撐。

法人示警，台股昨成交金額放大至三八三二點一億元，呈現「價跌量增」不利格局。尤其台積電股價連三黑，昨下跌十元、收一千元。ＡＩ股中，緯穎因墨西哥製造占比高，受關稅議題影響，連同緯創、廣達及鴻海、聯電等均遭外資大拋籌碼。

鴻海董事長劉揚偉昨天參加本報系舉辦的「二○二四產業戰略高峰論壇」時受訪指出，區域製造將是趨勢，每一個人口足夠大的市場，都會建構一個製造體系，鴻海一直是朝向區域製造的發展方向布局。

劉揚偉說，現在離明年一月廿日川普就任美國總統還有五十多天，還會有一些國與國的博弈，還沒有影響到企業，靜觀其變，「客戶可能會改變地方生產」。

媒體詢問鴻海在墨西哥與美國德州布局，是否為ＡＩ伺服器組裝？劉揚偉回應，「是的」，並透露客戶涵蓋輝達與超微。

經濟部長郭智輝昨天在立法院表示，台灣廠商到墨西哥設廠的位置，跟美國的新墨西哥州距離很近，如果川普要對墨西哥商品加課百分之廿五關稅，「我相信廠商會衡量」，墨西哥政府提供台商租稅及土地獎勵，台商自己會衡量持續在墨西哥生產是否划算。

墨西哥 川普 美國

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