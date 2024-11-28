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川普投下關稅壁壘震撼彈 代工五強市值蒸發1900億

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
美國目前進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，川普鳴響關稅第一槍，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也暗示將回敬關稅報復，使得美墨關稅戰火更加熾熱。 彭博資訊
美國目前進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，川普鳴響關稅第一槍，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也暗示將回敬關稅報復，使得美墨關稅戰火更加熾熱。 彭博資訊

美國準總統川普投下關稅壁壘震撼彈，後座力持續蔓延，繼26日衝擊台股後，昨（27）日威力更強勁，川普揚言對墨西哥開徵25%關稅，在墨國設廠的代工廠股價全面重挫鴻海（2317）、緯穎（6669）分別跌破200元、2,000元整數大關，加計廣達（2382）、緯創（3231）及英業達（2356）等AI伺服器代工五強，昨天市值合計蒸發逾1,900億元。

美國目前進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，川普鳴響關稅第一槍，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）也暗示將回敬關稅報復，使得美墨關稅戰火更加熾熱，在墨國擁有產能的AI伺服器供應鏈成為海嘯第一排，面臨超高關稅壓力，外資紛紛撤逃，代工五強昨天股價均開低走低，同步收在當日最低點。

AI伺服器代工五強27日市值變化
AI伺服器代工五強27日市值變化

鴻海是墨西哥最大ICT組裝廠，昨日股價大跌2.96%或6元、收196.5元，失守200元關卡，跌破季線，險守半年線196.28元，單日市值蒸發831億元，降至2兆7,240億元。

外資繼26日狂砍鴻海5.5萬張後，昨日再賣超逾2.2萬張，近兩個交易日賣超共計7.8萬多張，投信及自營商也連兩日站在賣方。

廣達在美國東西岸均有AI伺服器產能，躲過墨國生產關稅壓力，但廣達墨國廠區主力供應車用與特斯拉產品，仍難逃衝擊，昨日股價下挫3.54%或10.5元，收286.5元，跌破5日線與半年線，單日市值蒸發404億元，滑落至1兆1,066億元。

緯穎因墨國伺服器產品占出貨美國比重高達七成，影響最甚，昨日股價遭賣壓摜殺，跳水重挫9.69%或205元，收1,910元，失守2,000元整數大關，摜破5日線、月線，險守季線之上，單日市值縮水380億元，降至3,548億元；外資昨日賣超緯穎462張，三大法人共出脫843張。

緯創深耕墨西哥25年，供應鏈布局完整，新廠也於今年完工，昨日股價重摔6.25%或7.5元，收112.5元，跌破5日線與月線，市值縮水217億元，降至約3,258億元。

英業達墨西哥產能占整體伺服器產能約35%，昨日早盤兩度站穩盤上，盤中不敵賣壓襲擊，終場下跌3.84%或1.95元，收48.85元，失守50元，單日市值降至1,752億元、縮水70億元。


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