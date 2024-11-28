台股近日表現弱勢，近兩個交易日合計重挫613點，跌幅2.6%。儘管目前市場氛圍偏空，法人指出，由機率密度函數、技術面、基本面等三面向來看，台股短線醞釀跌深反彈。

法人分析，台股近期短線跌深，且昨日股期雙市已轉為正價差12點，加上根據機率密度函數計算，台股極短線再跌的機率已降至低於10%。因此，短線出現跌深反彈的可能性大增。

從技術面觀察，台股昨（27）日開低收低，不僅失守短期均線，也跌破季線與半年線，雖然趨勢上，頗有回測11月1日盤中低點22,231點的可能，不過隨短線跌多，指數隨時有機會跌深反彈。

此外，從股期雙市的價差觀察，25日為正價差117點，26日瞬轉逆價差42點，已透露昨日台股承壓。而昨日價差再度轉正，顯示極短線行情即將反彈。

台股基本面無虞，是指數上漲最大的靠山。法人認為，台灣外銷需求依然強勁，科技企業持續投入研發和資本支出，為台股提供長期支撐。

法人建議分散持股以降低單一風險，可適度關注市場反彈契機，逢低分批布局具基本面支撐、且籌碼相對穩定的個股，並留意大盤量能與關鍵技術支撐位置的變化，掌握短線波動操作機會。