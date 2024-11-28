台股「川普恐慌」 外資主力撤出…驚現「價跌量增」格局

美國準總統川普揚言要對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅效應延續，外資、主力昨（27）日大舉撤出台股，即便國家隊買超111.6億元，仍不敵外資大賣410.6億元，指數終場重挫343點、收當日最低22,334點，失守季線、半年線支撐。

法人示警，台股昨天成交金額放大至3,832.1億元，呈現「價跌量增」不利格局。特別是台積電（2330）股價連三黑，昨日下跌10元、收1,000元，險守千元大關，連動前十大權值股全盤盡墨。AI股中，緯穎（6669）因墨西哥製造占比高，受關稅議題影響，連同緯創（3231）、廣達（2382）及鴻海（2317）、聯電（2303）等均遭外資大拋籌碼。

盤面上，19大類股中，僅食品股逆勢收紅，其餘均收黑，尤以航運股重挫3.6%最弱勢，電子類股也成殺盤重心，大跌1.6%收長黑，失守季線支撐；玻璃基板、USB 4.0、AI等族群為重災區；千金股則全面下跌，檔數仍為15檔不變。

官股券商今年來買超逾百億元一覽

集中市場三大法人合計賣超524億元。其中，外資賣超410.6億元，連二賣、累計賣超703.1億元；投信買超26.1億元，連八買、累計買超390.4億元；自營商賣超139.5億元，連二賣、累計賣超218.1億元。八大公股行庫逢低進場護持，大舉買超111.6億元。

昨日外資雖然大舉提款台股，並與主力大戶同步揮刀大砍聯電、緯創、鴻海、富邦金、長榮、台積電、長榮等個股，不過在台指期未平倉淨空單部位則減少3,124口、降至45,338口，股期雙市並不同調。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國等市場名師觀點，台股正進入年底作帳行情的關鍵時刻。根據過往20年數據顯示，12月上漲機率高達85%。不過，川普的關稅政策可能對台股短線造成一定干擾，後續仍需關注外資期貨空單及成交量變化，以判斷市場趨勢。

另外，聯準會已公布11月會議紀錄，通膨緩解與勞動力市場強勁下，預期未來將進行漸進式降息，而美國總統拜登宣布以色列與黎巴嫩達成永久停火協議，地緣衝突緩解對全球股市也構成正面支持，後市行情並不看淡。