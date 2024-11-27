全球掀美投資級債熱 資金搶高息鎖優殖

川普再祭關稅殺手鐧，全球股市陷震盪，外資券商巴克萊警告，川普當選美國下任總統後，美股急升狀態恐呈泡沫跡象，股市震盪幅度加大，市場資金低接潛力股票資產，具防禦特性的美國投資等級債買氣不墜。銀行財富管理主管表示，市場降息預期下，許多富豪資金從存款移往固定收益類商品配置，拉長一年來看，債券資產規模大增2.5%，顯示富豪資金湧向固定收益商品靠攏。

若觀察全球基金資金流向，也可以發現全球投資等級債券吸金規模持續擴增，根據EPFR Global截至11／20止統計，今年以來，全球整體債市出現連續48周買超，連續買超周數獨霸股票、多重資產及貨幣型等其他類型資產；資金流向地區方面，主要資金流向美國債券，也出現連續48周買超，甚至連先前賣超為主的歐洲債券，最近一周表現也轉為買超；至於資金流向類型方面，主要資金流入仍以全球投資等級債佔最大宗，當中又以美國投資等級債出現連續29周買超最猛，稱冠歐亞其他市場。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人王韻茹表示，近來美國新任總統川普的人事任命和政策宣示雷厲急行，在他仍未上任情況下，市場總是抱持觀望甚至充滿不確定性，影響金融市場波動持續震盪，同時美國總統當選人川普最新宣布，將向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅，再度引發市場憂慮，全球資金避險需求大增，持續挹注於美國等投資等級債券商品避險。

王韻茹強調，國人愛債券ETF瘋潮起，不少投信皆有投資等級債券相關商品，建議投資人鎖定純BBB等級公司債ETF，同屬於投資等級、但享有票面利率較A級還高、殖利率比A級更具吸引力，透過BBB級投資級債券ETF搶高票息、鎖定較優的殖利率外，現在提早卡位，更能搶佔未來債券利差收斂契機。