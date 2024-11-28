就市論勢／先進製程、封裝 長線布局

盤勢分析

強人川普重返白宮，近期頻頻對外放話提升各國進口關稅，關稅戰提前啟動，已造成各國金融市場及台股動盪。台灣加權指數昨（27）日開高走低殺尾盤，收盤跌343點，跌幅1.5%，指數收在22,334點，整體成交金額約3,832億元。

台股自本月上旬波段高點站上23,500點後，近期股價受到川普新政雜音干擾，股價呈現高檔震盪表現，加上年底遇企業財報、法說會尾聲，市場缺乏營收動能消息等，即將進入12月，也將是外資法人年度休假旺季，未來一個月整體市場成交量可能相對低迷。

投資建議

台股短線急跌超過千點，從三大法人進出動向觀察，本土法人投信持續擔當市場買進主力，遇台股回檔多站在加碼買進立場；此外，台股本益比也自高檔修正為合理區間，加上市場對全球AI供應鏈發展趨勢看好，台廠仍具備樂觀成長展望。

半導體權值回檔後，市場樂見台股中長線布局點，加上AI長線趨勢看好，先進製程、封裝技術受惠，此外輝達GB200出貨，也使得散熱、液冷等標的，明年成長動能強勁。