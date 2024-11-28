快訊

聯合報社論／民進黨德不配位，賴政府貪腐欺壓肆無忌憚

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

就市論勢／先進製程、封裝 長線布局

經濟日報／ 曾萬勝（第一金台灣工業30 ETF經理人）

盤勢分析

強人川普重返白宮，近期頻頻對外放話提升各國進口關稅，關稅戰提前啟動，已造成各國金融市場及台股動盪。台灣加權指數昨（27）日開高走低殺尾盤，收盤跌343點，跌幅1.5%，指數收在22,334點，整體成交金額約3,832億元。

台股自本月上旬波段高點站上23,500點後，近期股價受到川普新政雜音干擾，股價呈現高檔震盪表現，加上年底遇企業財報、法說會尾聲，市場缺乏營收動能消息等，即將進入12月，也將是外資法人年度休假旺季，未來一個月整體市場成交量可能相對低迷。

投資建議

台股短線急跌超過千點，從三大法人進出動向觀察，本土法人投信持續擔當市場買進主力，遇台股回檔多站在加碼買進立場；此外，台股本益比也自高檔修正為合理區間，加上市場對全球AI供應鏈發展趨勢看好，台廠仍具備樂觀成長展望。

半導體權值回檔後，市場樂見台股中長線布局點，加上AI長線趨勢看好，先進製程、封裝技術受惠，此外輝達GB200出貨，也使得散熱、液冷等標的，明年成長動能強勁。

台股 川普 關稅

延伸閱讀

台股破季線 失守「生命線」該怎麼操作？分析師建議先持觀望態度

台股下跌343點 三大法人賣超523億元

台股收盤下跌343點 台積電守住千元關卡、收1,000元

00919將公布配息…投資人期待續創新高！選股二重點「精準」高息、領息

相關新聞

台股「川普恐慌」 外資主力撤出…驚現「價跌量增」格局

美國準總統川普揚言要對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅效應延續，外資、主力昨（27）日大舉撤出台股，即便國家隊買超111.6億元，仍不敵外資大賣410.6億元，指數終場重挫343點、收當日最低22,334點，失守季線、半年線支撐。

外資大逃殺 台股季線、半年線失守

美國總統當選人川普聲稱要對墨西哥、加拿大、大陸商品課徵高關稅效應延續，外資、主力昨天大舉撤出台股，即便國家隊買超一一一點...

台股短線醞釀跌深反彈

台股近日表現弱勢，近兩個交易日合計重挫613點，跌幅2.6%。儘管目前市場氛圍偏空，法人指出，由機率密度函數、技術面、基...

川普投下關稅壁壘震撼彈 代工五強市值蒸發1900億

美國準總統川普投下關稅壁壘震撼彈，後座力持續蔓延，繼26日衝擊台股後，昨（27）日威力更強勁，川普揚言對墨西哥開徵25%...

年底作帳行情起跑！達人不藏私口袋名單：9檔集團金雞股「多賺1筆年終獎金」

2024年即將結束，每到年底都是集團在股市作帳的高峰期。在眾多集團中，三家今年轉型成功、旗下公司業績大幅成長的集團股，吸引市場關注。

就市論勢／先進製程、封裝 長線布局

強人川普重返白宮，近期頻頻對外放話提升各國進口關稅，關稅戰提前啟動，已造成各國金融市場及台股動盪。台灣加權指數昨（27）日開高走低殺尾盤，收盤跌343點，跌幅1.5%，指數收在22,334點，整體成交金額約3,832億元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。