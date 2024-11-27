證券商反詐／業者反詐騙 主動出擊

證交所舉辦2024年度證券商反詐騙評鑑活動，以鼓勵證券商發揮第一線職能，協助從業人員及投資人強化防詐意識，反詐騙評鑑活動獲獎的證券商主動增加高齡客戶關懷次數，從業人員亦積極於LINE軟體關懷高齡客戶，避免掉入詐騙陷阱，保障自身權益。

根據內政部警政署統計資料，2023年65歲以上高齡人口詐欺案件，以投資詐欺案件為最多，占比超過四成。此外，根據過去資策會調查報告，65歲以上長者於手機上最愛使用LINE軟體，更容易受LINE詐騙陷阱影響。

目前「證券商內部控制制度標準規範」已規範證券商須定期執行善意關懷客戶訪談作業，近期更加入抽選高齡客戶機制；評鑑活動獲獎券商更是增加關懷高齡客戶次數。

以下為國泰證券、群益金鼎證券及凱基證券反詐心得：

國泰證券

國泰證券重視客戶權益、力行公平待客原則，積極發揮數位券商優勢，善用多元線上服務平台與資安防護系統，全面性地為客戶提供最即時、最精準的防詐訣竅。

國泰證券透過站台監控與情資搜集系統，對偽冒社群、網站與APP進行即時監看與通報檢舉，主動提醒客戶變更密碼並留意機敏資料使用，避免遭受盜用風險，降低民眾在財產安全上的威脅；同時響應證交所於8月推出「反詐騙聯防行動專區」，積極通報逾20起詐騙案件至專區，展現打詐決心。

此外，為提升客戶與民眾的反詐意識，國泰證券成立「金融反詐大使」團隊，多次巡迴全台各地，以分齡、分眾模式舉辦近700場反詐騙宣導活動，受益人數逾4萬人。

群益金鼎證券

群益金鼎證券為防制及打擊詐騙危害，預防與遏止詐騙犯罪，保障投資人權益，由董事會主導公司反詐騙政策，並透過與資訊廠商合作，進行RSA偽冒網站及行動應用程式偵測與關閉下架服務，利用廠商提供之偽冒訊息通知，及時向社群媒體進行違法廣告檢舉，減少網路投資詐騙廣告，降低投資大眾被詐騙之管道。

另於群益金融網上設置「防詐騙專區」揭露反詐騙訊息，分享內政部警政署165全民防騙網、金融監督管理委員會、臺灣證券交易所（股）公司等單位之網站資訊，方便投資人使用；並透過LINE、簡訊或電子郵件發送全體客戶反詐騙訊息，及利用舉辦講座或客說會前，播放反詐騙宣導影片，向投資人進行反詐騙宣導，達到提升全民反詐意識效果。

凱基證券

凱基證券持續落實「公平同理，待客如己」服務理念，積極防制詐騙、保障客戶資產安全。除成立專責小組、制定內部規範外，更建置「反詐騙行動站」，提供即時防詐資訊與諮詢服務，客戶亦可透過專線、電子信箱或官網獲得協助。

為提升客戶防詐意識，於官網首頁設置醒目防詐提示說明、提醒客戶留意詐騙風險外，另由凱基證券副董事長糜以雍親至警政署刑事警察局擔任講師、解說常見詐騙手法，亦與刑事警察局合作共同推出防詐宣導影片、於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道上架。

凱基證券積極建立全體人員公平待客之企業文化，並持續推動反詐騙宣導，拚打造安全可靠、舒適友好的金融投資環境，共同防範詐騙事件發生。