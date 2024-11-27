證交所前進校園 宣導理財
投資人開戶出現年輕化趨勢，臺灣證券交易所積極前進校園宣導正確投資觀念。證交所副總經理杜惠娟表示，證交所近年校園宣導有兩大主軸，一是建立學子的投資理財觀念、風險意識，二是防範投資詐騙的危機意識，尤其近年來詐騙財損金額攀升，提醒學子可至證券投資反詐騙專區網站瞭解詐騙態樣以避免受騙。
證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南連同本場已辦理15場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。
證交所本周到高雄科技大學，辦理今年度第三場金融教育系列校園講座，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。
杜惠娟開場致詞時指出，根據統計資料顯示，今年截至10月底台股開戶人數逾1,300萬人。
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