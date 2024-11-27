資本市場服務團攜凱基證券 推優質企業邁向資本市場

臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心齊心協力擘劃資本市場未來，共同成立「資本市場服務團」，2024年11月起將與證券承銷商共同辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，首場攜手凱基證券於11月27日於臺北國際會議中心辦理，透過整合兩單位資源，建立共同推動平台，提供一站式全方位服務，讓企業快速了解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所李愛玲總經理致詞表示，台灣上市櫃市場不論成交值、總市值或流動性在全球排名皆名列前茅，顯示台灣資本市場活躍動能，且上市櫃公司基本面穩健成長，加上台灣資金量能充沛，深獲國內外投資人信賴。為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，並建構亞洲資本市場創新公司聚集的板塊，創新板規劃於明(2025)年初全面取消合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中(後)零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

此外，證交所透過一般板及創新板共組的資本市場大聯盟，冀打造臺灣創新板成為亞洲創新板，匯聚具備創新性、未來發展性及競爭力的優質企業，讓新創企業透過資本市場獲取資金，逐步成長茁壯，帶動台灣產業的創新動能，促進下一世代的產業轉型。而為建構創新板為各界認可之優質板塊，將聘請外部獨立專家進行創新性審查，以吸納具關鍵技術及創新能力或經營模式的企業進入創新板，型塑優質且具創新能量聚落，俾豐富投資人投資標的多元性。證交所亦傾集團資源，由子公司臺灣指數公司建置「IR議合服務平台(IR ENGAGE)」，為上市櫃公司及機構投資人提供「議合媒合」服務，增進上市櫃企業曝光及深化投資人關係。

櫃買中心上櫃審查部曾文正經理致詞提到，依據經濟部出具中小企業白皮書，臺灣中小企業規模占比達98%，可以稱中小企業為臺灣經濟的推手。櫃買中心成立30年，業設立創櫃板、興櫃及上櫃主板三個板塊，可以滿足各類型不同成長階段企業的籌資需求，並已成功扶植2,500家以上企業進入資本市場。此外，櫃買中心另設有債券、ETF及店頭衍生性金融商品市場等，足見櫃買中心為具備多元商品市場與多層次架構的股債雙核心交易所。

凱基證券副總黃幼玲致詞時表示，此為首次由證交所及櫃買中心兩單位共同辦理資本市場座談會，充分顯示主管機關為擴大資本市場而共同努力的決心。藉由這類型活動機會可促進國內企業對上市櫃資本市場運作解，凱基證券作為中介機構，輔導企業的過程中，持續關注各項法規及程序的修訂與調整，可充分提供有意願邁入資本市場的企業完整的輔導服務，並期許今日與會的企業可以把握機會充分交流。

這次座談會共有20家以上來自多元產業且極具競爭力的優質企業參與，橫跨食、衣、住、行等各產業元素，包含半導體、大健康產業、綠能環保、電機機械、汽車工業及成衣紡織與食品業等。資本市場服務團隊介紹台灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點外，現場亦提供申請上市櫃的諮詢服務，與在場與會者充分交流互動，活動在熱烈氣氛中，圓滿結束。

證交所表示，我國有許多優質企業，其基本面具品牌特色及高品質等優勢，資本市場服務團持續積極推動優質企業邁入資本市場。企業運用證券市場多元化籌資管道募集資金，有助於企業擴大營運規模、加強研發及招募人才，同時結合地區優勢及發展條件，建立新興產業聚落，帶動產業結構轉型升級，俾利提升國內投資動能及活絡證券市場，持續壯大台灣資本市場價值。