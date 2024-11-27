川普減稅加持 科技股基本面撐未來行情

美股主要指數漲多跌少，道瓊、標普同創新高，美股評價面處高位，後市川普減稅政策有利企業獲利。法人預期，未來指數將由企業獲利成長驅動，在基本面具優勢，建議留意全球型科技基金布局契機，遇上超跌即為買點。

根據美系券商預期，2024年標普500企業獲利年成長率為10%，若企業稅率由21%降至15%，標普500企業獲利將增加4%，產業以非必須消費、通訊服務、金融股增加最多，而放寬監管有利科技股營運。

日盛全球關鍵半導體基金研究團隊表示，美大型CSP企業資本支出續增，第3季財報說明聚焦支持AI基礎設施和滿足不斷增長的計算需求，因川普政策傾向放寬監管，將有利科技公司新技術發展。

此外，根據券商預估，今年通用伺服器出貨量年增3.6%，AI伺服器出貨量年增137.4%，GB200 NVL將於今年第四季小幅量產，並於2025放量成長，相關供應鏈可望持續受惠。

另外，半導體整體銷售經歷第3季短暫休憩後開始恢復成長，支持半導體股票行情回升。事實上，半導體股的本益比價值歷經修正後已經趨於合理，市場已不再認為本益比是隱憂，一旦遇上超跌即是買點，伺機擇優布局。

美國整體科技股第4季每股盈餘（EPS）成長高達15.2%，其中前六大廠EPS成長更達20.7%，同時觀察市場每季對S&P500企業EPS先下後上的修正慣性，均將支撐科技股旺季續漲行情。