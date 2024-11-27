外資賣超409億元 賣超聯電5.8萬張、買超最高的竟是航空股

台股27日開低走低，收在22,334.78點，下跌343.98點，三大法人賣超523.28億元，尤以外資賣超409.86億元最高，統計外資買賣超個股發現，聯電（2303）居外資賣超冠軍，單日遭賣超58,445張，但買超前兩大竟然都是航空股，單日買超華航（2610）42,284張最多。

台股早盤以22,665.58點開低，一度翻紅至22,743.99點，可惜賣壓沈重，終場收在今日最低的22,334.78點，跌幅1.52%，指數跌破季線，半年線也宣告失守；三大法人賣超523.28億元，包括外資賣超409.86億元，投信買超26.16億元，自營商賣超（合計）139.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.67億元，自營商（避險）賣超101.9億元。

受到川普又搬出關稅大砲的影響，重擊AI股的表現，鴻海跌破200元，收在196.5元，下跌6元，跌幅2.96%，跌破季線；緯穎收1,910元，大跌205元，跌幅9.69%，跌破5日線及月線，且逼近季線；緯創收112.5元，跌幅6.25%，跌破5日線及月線；英業達收48.85元，跌幅3.83%，也是失守5日線及月線；另外，權王台積電收在1,000元，跌破季線。

統計外資賣超前十大個股依序是聯電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大台灣價值高息、緯創、鴻海、復華台灣科技優息、廣達、富邦金、力積電等；外資賣超聯電58,445張最多，連七賣。

緯創遭外資賣超23,475張，鴻海也遭外資賣超22,982張，廣達則遭外資賣超11,906張；另外，台積電力守千元，但失守季線，外資則是賣超9,614張。

統計外資買超前十大個股依序是華航、長榮航、元大台灣50反1、華南金、元大美債20正2、元大滬深300正2、永豐金、東元、新光金、可成等；外資買超華航42,284張居買超冠軍，其次是買超長榮航30,820張。