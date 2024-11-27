台股破季線 失守「生命線」該怎麼操作？分析師建議先持觀望態度

川普關稅大砲衝擊效應延燒，台股27日開低走低收最低，跌破有「生命線」稱號的季線，以22,334.78點收盤，大跌343.98點，投資人關心接下來的台股該如何操作？是不是可以進場布局，期待年底封關前的表現，分析師則是認為，受到川普不確定因素加劇的影響，應先持觀望態度。

美國總統當選人川普在社群媒體Truth Social貼文表示，將簽署在上任第一天就生效的行政命令，對來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅；另外，將對中國大陸產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅。

根據投顧最新報告表示，美國對墨西哥產品加徵關稅將對伺服器組裝商產生較負面影響；現階段只有廣達（2382）沒有墨西哥伺服器生產據點，廣達墨西哥廠是生產電動車產品；鴻海伺服器生產基地主要是在美國的威斯康辛州、德州，另外，墨西哥則是生產伺服器及生產桌機與零組件，關稅的影響應相對較低。

報告認為，英業達非常依賴墨西哥廠，約35~40%的伺服器由墨西哥廠生產，其餘伺服器則由中國大陸、台灣、捷克廠生產，墨西哥廠約占英業達總營收約10~15% ，緯穎在墨西哥生產比重最高，約達 70%，另有馬來西亞和台灣廠；緯創在墨西哥的生產比重低於 10%（不計緯穎），不過緯創近期在法說會上曾強調策略上會將更多產能轉移到墨西哥廠，預期若美國對墨西哥商品加徵關稅，此策略將有所調整。

報告強調，川普上台後關稅政策不確定性將提升，全球布局較廣與可彈性轉移生產地的組裝廠受到的影響會較小；報告指出，美系CSP AI伺服器需求增長，但面臨關稅不確定性，伺服器ODM中鴻海和廣達所受影響將較小；且因GB200 AI伺服器已箭在弦上，鴻海和廣達為首批受惠者，出貨量將由明年第1季末開始增加，2025年營收與獲利升勢穩健。

但受到川普又搬出關稅大砲的影響，重擊AI股的表現，鴻海跌破200元，收在196.5元，下跌6元，跌幅2.96%，跌破季線；緯穎收1,910元，大跌205元，跌幅9.69%，跌破5日線及月線，且逼近季線；緯創收112.5元，跌幅6.25%，跌破5日線及月線；英業達收48.85元，跌幅3.83%，也是失守5日線及月線；另外，權王台積電收在1,000元，跌破季線。

台股早盤以22,665.58點開低，一度翻紅至22,743.99點，可惜賣壓沈重，終場收在最低的22,334.78點，跌破季線，半年線也宣告失守；以台股在今年8月2日大跌失守季線後的表現來看，8月5日再出現一根長黑棒重挫，8月6日盤中一度再往下探，不過收盤止跌翻紅，但之後的大盤指數有一段時間都落在季線之下。

投資人關心，台股再失守季線之後，年底封關前還有沒有表現機會，能不能再創高？證券分析師張陳浩表示，季線向來有「生命線」的封號，27日收在最低且跌破季線，由於不確定因素的加劇，應先保持觀望。

證券分析師簡伯儀表示，受到川普加徵關稅的影響，台股跌破季線之後要先看看能否再站上季線，目前先採保守操作的模式來因應。