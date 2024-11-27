台股下跌343點 三大法人賣超523億元

隨著投資的時間越來越長，過程中也接觸跟學習到不少新的投資觀念，回想剛開始投資的自己，如果能及早了解這些觀念，相信一定會在投資的旅程上建立好更適當的心態及掌握實踐的方向。

2024-11-27 14:07