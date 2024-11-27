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台股下跌343點 三大法人賣超523億元
台股27日開低走低，收在22,334.78點，下跌343.98點，跌幅1.52%，成交量3,717.33億元，三大法人賣超523.28億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超409.86億元，投信買超26.16億元，自營商賣超（合計）139.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.67億元，自營商（避險）賣超101.9億元。
台積電（2330）今力守千元大關，收1,000元，跌幅0.99%，跌破季線。美國總統當選人川普25日揚言對墨西哥課徵25%關稅，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈，鴻海（2317）摜破200元大關，收最低196.5元；緯穎（6669）更逼近跌停，重跌逾9%，收1,910元，緯創（3231）下跌逾6%，英業達（2356）下跌逾3%。相關AI零組件股也重挫，ABF載板三雄齊跌，散熱、銅箔基板、機殼等族群也都下跌。貨櫃三雄因以黎達成60天停火協議，紅海危機見曙光，長榮（2603）重跌逾6%，陽明（2609）、萬海（2615）跌逾5%。
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