開車會有保險...那投資為何沒有？達人：重點在「以小換大」、別讓意外砍殺複利

開車上路前，你一定會先買保險，這樣才能安心駕駛，萬一發生意外，無論是擦撞還是撞到人，保險都能替你分擔風險、避免陷入財務困境。

但你知道嗎？投資也需要一份「保險」，來幫你應對突如其來的危機。

其實投資也需要「保險」，許多人往往忽略這一點，以為只要把錢投入市場就可以坐享其成。然而生活充滿了變數，隨時可能打亂你的財務計劃，想像一下，當你突然生病、遇到緊急開銷、或者需要一大筆現金時，若沒有保險作為保障，你可能不得不賣掉手中的股票來應急。

這種情況下賣股票，就像把辛苦培育多年的大樹砍掉，付出的代價是...你不僅停止了這棵樹的成長、還失去了讓它繼續開花結果，累積複利的機會；即使日后重新種植，進度卻無法再回到原本的軌道。

如果這時有保險，當你面對突如其來的變故時，就能從容應對，不會打亂資產的長期成長計畫，在危機中，保險能幫助你保全財富、守護未來的成長空間。

保險的關鍵，在於花小錢換取高保障，避免你被迫賣掉成長中的資產，切記不要把太多錢花在保險上，否則，你就等同失去了「以小換大」的核心意義。

別讓短期的突發事件，阻礙了你長期的財富積累；做好投資的同時，別忘了給自己的未來上個「保險」。

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