台股收盤下跌343點 台積電守住千元關卡、收1,000元
台股27日收盤下跌343.98點，終場以22,334.78點作收，成交量3,717.33億元；台積電（2330）收盤1,000元，下跌10元。
今日成交金額大且走高為：神達（3706）、聯鈞（3450）、智邦（2345）、金寶（2312）、環宇-KY（4991）、長榮航（2618）、大同（2371）、興能高（6558）及高鋒（4510）；成交金額大且疲軟者有：鴻海（2317）、長榮（2603）、緯穎（6669）、緯創（3231）、陽明海運（2609）、廣達（2382）、正崴（2392）、和大（1536）、聯電（2303）及聯發科（2454）。
統一證券表示，加權指數失守10日線，MACD柱狀黑棒略為擴大，RSI死亡交叉，日KD也面臨再度死亡交叉疑慮，後續觀察季線及半年線附近支撐力道能否守住。美國聯準會公布11月會議紀錄，聯準會官員對通膨正在緩解、勞動力市場強勁抱持信心，預期未來漸進式降息。另外，美國總統拜登宣布，以色列和黎巴嫩已同意達成永久停火協議，地緣衝突緩解對全球股市有利。台股進入年底做帳行情時間點，且根據過往20年統計，12月上漲機率高達85%，惟受川普關稅政策影響，台股短線上可能會受干擾，後續仍需觀察外資期貨空單及成交量之變化。操作勿過度追高，拉回逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。選股方向上則以台積電相關、AI概念股、消費性電子、顯卡、貨櫃航空、紡織製鞋、高爾夫及壽險等族群為主。
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