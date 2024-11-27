人人都有股神夢！達人曝親身經歷...股市小白必知「8觀念」：風險比賺錢重要

隨著投資的時間越來越長，過程中也接觸跟學習到不少新的投資觀念，回想剛開始投資的自己，如果能及早了解這些觀念，相信一定會在投資的旅程上建立好更適當的心態及掌握實踐的方向。

所以今天大芥就來跟大家分享幾個自己剛開始投資就希望知道的重要觀念，那就繼續看下去吧！

新手投資的8個重要觀念

1、想清楚為什麼要投資

這絕對是開始投資前要想清楚的第一件事，投資的目的會影響後續的策略跟計畫，也是保持紀律執行的關鍵（開始動搖的時候先想想投資是為了什麼）

2、沒有一夜致富的投資方法

如果有一夜致富的方式，那八九不離十是詐騙或賭博。所以要保持耐心尋求正確的投資方法，將正確的事情重複做才是最實在的。

3、只要是投資，就一定有風險

在投資前，一定要認知到投資並非穩賺不賠，只要是把資金放在不確定的環境中，就可能面臨到「系統風險」，如利率變化、經濟衰退等整個大環境的問題。也可能會遇到像是特定產業面臨的趨勢改變，或公司遇到營運不善的「非系統風險」。

4、重視風險大於報酬

巴菲特：「投資的第1條法則是不要賠錢，第2條法則就是不要忘記第1條」

就像前面提到只要是投資，一定會有風險，但我們可以透過風險管理去降低風險，比如透過資產配置分散投資標的、增加待在市場的時間…投資關注的重點應該要優先重視風險。

5、了解自己的能力圈在哪

對於我們要投資的領域，一定要自己研究並實際了解運作的方式及優劣，如果是不懂的東西，就不要輕易嘗試，因為投資的風險多半是「來自於你不知道自己在做什麼」。

6、投資獲利的關鍵在於本金

「本小利大，利不大」、「本大利小，利不小」

一般人很難單純透過投資就能獲得很好的報酬，多半都是收入高、投入的本金多才會放大錢滾錢的效果；所以投資初期要想的是怎麼「增加本金」，因為只要本金夠大，就算報酬率不高，也能有可觀的獲利。

7、不要想預測市場，專注在自己能掌控的事上

當想開始預測市場，勢必會面臨期望落空的情況，這時就有很高的機率會打亂投資節奏跟心情，所以應該要學習專注在自己能夠控制的事物上，像是心態、行為、風險管理、投入成本、時間。

至於不能掌控的事情，如報酬、市場上漲下跌時機，則要學著用正確的觀念與態度面對，就能在市場震盪時保持理性與耐心。

8、找到適合自己的投資策略並持續實踐

投資的領域很廣，學問也很深，想要透過投資達成自己的財務目標，就需要持續學習、保有獨立思考的能力，這樣才能在每個階段找到適合自己的投資策略，並且保持紀律持續實踐。

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