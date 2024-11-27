川普關稅大砲狂轟 AI 股 緯穎早盤大跌9.46％、摔至近跌停

美國總統當選人川普未上任，就提前搬出關稅大砲、喊話對來自墨西哥的產品課徵25%關稅，導致台股市場遭受利空衝擊，多檔AI大型股27日剛開盤就應聲走跌，而緯創（3231）旗下伺服器大廠緯穎（6669）早盤以2,045元開低走跌，盤中一度重摔至1,915元，下跌200元、跌幅達9.46%，接近跌停（1,905元），而母公司緯創走勢同樣疲弱，盤中跌至112.5元、跌幅達6.25%，單日交易量破6.25萬張，引發關注。

據悉，美國總統當選人川普宣布，自己將於就任美國總統的第一天就簽署行政命令，對墨西哥和加拿大進口商品課徵25%關稅，讓市場不免開始擔心全球貿易戰再起，而已在墨西哥投資設廠的業者，包括鴻海（2317）、緯創（3231）、廣達（2382）、英業達（2356）、仁寶（2324）近兩日走勢皆深陷低谷，導致有關類股皆開低、也相對壓抑了多頭力道。

回顧川普在社群媒體上的貼文，他在文中提及，自己在上任後將對中國大陸產品在既有的關稅上額外再加徵10%關稅，主要原因是因為其促使了「麻醉劑等非法藥物」的大量湧入，而他還在貼文中表示，自己將簽署一道在上任第一天就生效的行政命令，並向來自加拿大和墨西哥的所有產品課徵25%關稅，理由是這兩個國家也有大量的人和毒品湧入。

川普聲稱，自己認為墨、加兩個鄰國，皆未能阻止非法毒品與移民穿越邊境流入美國，中國是強效的類鴉片止痛劑芬太尼化學原料的供應國，並表示這項關稅將持續直至芬太尼的流入被遏制；不過此舉也引發網友的熱議，更有留言怒斥，這項決定將徹底改變拜登的「友岸外包」政策，也從根本上停止了美墨加免關稅優惠協定（USMCA）。更摧毀那些聽信拜登美言，前去墨西哥設廠的各國企業，對美國政府的信任。