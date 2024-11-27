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川普高關稅發威…AI 股一片慘兮兮 這檔卻創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

美國總統當選人川普25日預告明年元月20日上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，衝擊在當地設廠的鴻海（2317）、緯創（3231）及緯穎（6669）等代工廠，27日AI股不論代工或相關零組件皆下挫，但網通大廠智邦（2345）卻逆勢走揚，盤中更一度衝上675元，創下歷史新高。

川普揚言上任將對墨西哥課徵25%關稅，業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，使得AI伺服器供應鏈首當其衝。

鴻海今早盤直接跳空開低，一度下跌至198元，跌破200元大關，盤中跌幅近2%；緯穎盤中跌破2,000元，重跌逾8%，最低下探至1,915元；緯創也重挫約5%，英業達（2356）則較為抗跌，盤中跌逾1%。

其餘AI伺服器相關零組件股也大多下跌，散熱的奇鋐（3017）、雙鴻（3324）跌逾1%，PCB族群金像電（2368）走跌，銅箔基板台燿（6274）、聯茂（6213）都走跌，僅台光電（2383）維持紅盤；連接器的嘉澤（3533）也下跌近3%，機殼股晟銘電（3013）重挫逾4%，勤誠（8210）、營邦（3693）也下跌。

不過網通大廠智邦卻逆勢大漲，並一度創下675元歷史新高，盤中漲幅逾5%。

隨北美雲端服務供應商（CSP）積極投入AI軍備賽，交換器產品規格升級及需求成長動能強勁，智邦前十月營收823.35億元，年增約18.62%，為歷年同期新高；前三季稅後純益為74.75億元，年增12.1%，每股純益13.39元。

累計前三季，智邦以AI為主的網路應用設備年增74%，占營收比重首次突破三成，來到34%。網路交換器年減3%，貢獻營收占比約58%，網路接取設備年減5%，占比約5%。

智邦表示，抓住AI浪潮是保持成長的動能，2024年整體營運可望有二位數成長，展望2025年也可望有二位數成長，除網路應用及交換器是兩大營運重點外，原本呈現衰退的網路接取設備無線網路等也將反彈。

AI 智邦

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