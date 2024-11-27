迎廣大咬 AI 商機 早盤強攻漲停板

伺服器機殼暨系統組裝廠迎廣（6117）26日法說會指出，公司今年起將啟動海外擴產計畫，其中，美國南加州銷售據點將改建為生產基地，預估明年首季量產，而馬來西亞廠則預計明年下半年量產，藉此降低地緣政治風險，搶攻AI伺服器商機，帶動27日早盤股價開高走高，上漲9.5元，漲停板鎖住。

隨著川普近期喊出將針對中國大陸、墨西哥等地增加關稅，牽動國內電子廠敏感神經。對此，迎廣總經理黃國輝認為，客戶對於「美國製造」的要求勢必會增加，所幸公司在美國市場耕耘超過38年，即使美國建廠成本較高，但仍必須因應局勢而改變生產策略。

黃國輝進一步指出，目前公司已投入400多萬美元建置美國廠，明年首季即可量產，就近服務客戶；馬來西亞廠則初期投資1,500萬美元，初期以系統組裝為主，後續將加入製造機構件，總投資金額則上看新台幣11至12億元，最快明年第3季量產，將會是主力生產據點。

據悉，迎廣前三季營收中，約有55%為伺服器業務，電腦機殼約占33%，電源供應器占3.7%，散熱模組約1%，其他零組件占7%。黃國輝表示，從公司目前手握的訂單來看，明年伺服器比重將會持續擴大，且多數為AI伺服器相關組裝訂單。

迎廣今年前三季合併營收21.53億元，年增30%；稅後淨利約2.68億元，年增逾26倍，每股純益3.02元，較去年同期每股純益0.13元，大幅成長；累計今年前十月營收23.61億元，年增24.7%。