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台股下跌140點失守季線 台積電力守平盤

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天開平低盤後震盪，盤中跌點擴大，下跌逾百點，指數暫時失守季線22585點。權值股台積電守平盤1010元，鴻海失守200元，廣達同步走跌，CoWoS概念股表現亮眼，貨櫃三雄則出現賣單壓力。

截至10點50分，電子股下跌0.46%、金融股上漲0.06%，代表中小型股票的櫃買指數由紅翻黑，下跌0.47%。

CwWoS先進封裝概念股華宏和高鋒盤中分別以52.8元、52.3元攻上漲停，和大上漲逾3%。

川普上任擬加徵關稅，貨櫃三雄盤中受拖累，包括長榮、萬海與陽明跌勢重，其中長榮跌幅最深，下跌近7%，萬海下跌4.5%、陽明下跌5.9%。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，今天台股雖震盪，不過26日美股道瓊、標普收盤再創新高，在美股強勢情況下，台股沒有大跌的理由和空間。

他指出，台股今天短線下跌，主要是因市場對明年的走向存有擔憂，尤其明年川普1月中上任，這一兩天台股急跌，也反映對川普關稅戰策略的擔憂，使短線行情較弱，本週就看大盤能否守住季線支撐。

他表示，看好年底行情，大盤或將陷入整理，因為整個量都縮下來情況下，資金將往中小型股點火。

台股 川普

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