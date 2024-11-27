以黎停火協議生效 貨櫃三雄盤中重挫

美國總統拜登26日在白宮宣布，以色列通過與黎巴嫩真主黨達成60天停火，於27日生效，以黎邊境長達1年的衝突暫時畫下句點。儘管美國總統當選人川普表示將對大陸、墨、加三國課高關稅，未來兩個月全球海空運將出現新一波搶運大潮，但貨櫃三雄盤中仍重挫，長榮（2603）、陽明海運（2609）跌幅逾5%。

因中東衝突不斷，紅海危機持續影響，使得運價維持在相對高檔，也讓貨櫃三雄獲利表現亮眼，如今以黎暫時停火，貨櫃三雄股價跟著重挫，長榮27日直接摜破月線，一度下探至213元；陽明則陷入月線保衛戰，回測前低72元；萬海（2615）為三雄中最弱勢，今跌破季線，盤中跌幅逾3%。

知情官員透露，協議內容包括為期60天停火，並計劃以協調方式撤出以色列士兵，拜登與法國總統馬克宏的聯合聲明指出，兩位領導人承諾努力確保停火協議全面落實。儘管如此，以色列總理內唐亞胡仍警告，假如真主黨違反協議，以色列軍方將再度恢復攻擊。

不過，川普放話明年元月上任後，將新增對大陸、墨、加三國銷美產品10%至25%關稅，業界指出，為避開可能的額外新關稅壓力，未來兩個月全球海空運將出現新一波搶運大潮。以海運為例，近期以馬士基為首的各大貨櫃航商，已研擬在耶誕節前加收每櫃1,000到2,000美元不等的旺季附加費（PSS）。

業者分析，全球供應鏈出口地區勢必出現全新移轉，原本從中國大陸出口的貨量會開始出現從亞洲如泰國、越南及印度等地區出貨，中菲行海運副總裁林永川證實，近洋線貨櫃輪運價已明顯飆漲，今年11月起亞洲區近洋線運價已漲兩到三倍，近洋線貨量移轉非常明顯。