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尚凡股票面額一拆十 董事長張家銘：提升流動性

中央社／ 台北27日電

以交友網站「愛情公寓」起家的尚凡國際辦理股票變更面額一拆十，今天是舊股票最後交易日，新股將於12月9日上櫃交易。尚凡國際董事長張家銘透過新聞稿表示，透過股票面額調整，將進一步提升股票的流動性，促進市場交易活躍度。

尚凡股票面額由每股新台幣10元調整為每股新台幣1元，11月28日至12月6日為停止交易期間，將於12月9日啟動新股票上櫃交易，參考價格將根據舊股票11月27日最後交易日的收盤價，按比例調整為1/10。

此外，尚凡持有97.5%股權的子公司大研生醫今年10月底以每股參考價68元登錄興櫃交易，計劃明年布局日本與澳洲等海外市場，擴展國際化業務版圖。

尚凡指出，除了經營雲端交友與房地產平台之外，也積極投入人工智慧（AI）應用服務的研發，未來將專注於推動AI自動化應用開發、深耕國際市場。

AI 新台幣 股票

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