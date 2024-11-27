川普高關稅重擊AI股 鴻海盤中跌破200元、緯穎重挫逾6％

美國總統當選人川普25日揚言對墨西哥課徵25%關稅，重創高度集中當地的AI伺服器供應鏈，其中鴻海（2317）是墨西哥最大ICT組裝廠，緯穎（6669）則是出貨至北美地區的伺服器，約七成都來自墨西哥廠，27日鴻海盤中摜破200元大關，緯穎重挫逾6%，緯創（3231）下跌逾4%，英業達（2356）小跌。

川普預告明年元月20日上任後，將對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，法人指出，輝達GB200才剛邁入初期量產、尚未大量產出階段，原本代工廠看好墨國具地理與關稅優勢，在當地建廠以供應美國四大雲端伺服器大廠，現在卻面臨超高關稅壓力。

業界表示，墨西哥高居美國進口伺服器金額比重第一，去年占比達67.4%，雖然自台灣出貨的伺服器金額比重也大幅增加約20%，但墨西哥具鄰近美國的地緣優勢，仍為台廠就近供貨首選，川普此次對墨國課徵關稅，將衝擊在當地設廠的鴻海、英業達、緯創及緯穎等代工廠。

鴻海先前才宣布與輝達攜手，要在墨西哥打造全球最大的GB200工廠，計劃明年初投產，不過26日鴻海快速因應，拍板最新美國設廠計畫，預計斥資3,303.3萬美元（約新台幣10.76億元），取得美國德州休士頓土地與廠房。

緯創集團旗下緯穎目前出貨至北美地區的伺服器約七成來自墨西哥廠，產能囊括前段的主機板製造，及後段的整機櫃組裝產線。緯穎表示，將持續與客戶保持聯繫，密切觀察相關政策走向。

雖然川普揚言課重稅引發鴻海、緯穎等重挫，但也有市場法人認為，此舉需推翻川普前次簽署的USMCA，預計關稅是目前與他國談判的有利籌碼；且參照2019年川普當時也曾宣布將對墨西哥進口商品課稅，但隨後就與墨西哥達成美墨加貿易協定（USMCA），不排除這次也將豁免電子相關產品的進口。

鴻海今早盤直接跳空開低，一度下跌至198元，跌破200元大關，盤中跌幅近2%；緯穎盤中跌破2,000元，重跌逾6%，最低下探至1,940元；緯創也重挫約5%，英業達則較為抗跌，盤中僅小跌近1%。