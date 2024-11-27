台股開盤下跌13點 台積電開平盤價1,010元

台股27日開盤指數為22,665.58點，下跌13.18點。台積電（2330）開平盤價1,010元。

群益投顧表示，昨日指數受制月線，跳空下跌但量縮。短期整體結構仍顯承壓下，季線、半年線支撐力度估不強。環境風險（川普政策疑慮）與股價基期、評價高檔等，短期估仍令盤勢上檔面臨壓力。季線或仍將抵抗但上檔仍面臨相對沉重賣壓，盤面缺乏全面性強勢族群。換言之，相對強勢族群亦呈現個別股強弱分歧態勢。強勢股輪動速度估將加快操作難度偏高，擇強嚴守技術面應對。

操作題材可留意：

1.川普2.0概念股─部份台廠表示川普重返白宮，逼迫客戶具體落實NCNT（NonChina Non Taiwan）；美國設廠相關「川普2.0概念股」題材升溫。和大（1536）去年啟動亞洲以外首據點（美國新墨西哥州）投資案；飛宏（2457）旗下電動車充電設備馳諾瓦科技8月下旬宣布與美國電動重型運具大廠WattEV Inc.合作。

2.泛機器人概念股─輝達執行長黃仁勳此前曾表示「AI本質上就是機器人」，近日更進一步表示，「汽車、無人機及人形機器人」這三種機器人有望實現大規模生產。馬斯克也發文稱「F-35戰機白痴製造，無人機才是空戰的未來」。無人機概念股成為昨日少數逆勢走強族群。

26日周二美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,860.31點，上漲123.74點、漲幅0.28%；S&P500指數上漲0.57%；那斯達克指數上漲0.63%；費半指數下跌1.21%。台積電ADR跌0.67%，較台北交易溢價18.3%。

標普500指數連七天上漲，今年52度創下歷史新高，道瓊工業指數也再創新高，川普表示，上任首日將對來自墨西哥和加拿大的進口商品徵收25%的關稅，並對中國大陸進口商品加徵10%的關稅，加幣和墨西哥披索兌美元均出現下跌。全美國10年期公債殖利率收在4.301%，回升至2年期債券殖利率上方。

三大法人周二集中市場合計賣超337.1億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超292.5億元，投信買超33.9億元，自營商（自行買賣）賣超17億元，自營商（避險）賣超61.5億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,635口至24,040口，外資淨空單增加2,119口至48,462口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,218口至26,614口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在21,300 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.02下降至0.85。VIX指數上升0.63至21.53。外資台指期買權淨金額-0.85億元 ; 賣權淨金額0.07億元。整體選擇權籌碼面偏空。