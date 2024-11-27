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川普2.0第一槍 法人估AI伺服器供應鏈影響不一

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
美國總統當選人川普廿五日宣布，將向中加墨加徵關稅。圖為川普第一任期在白宮說明關稅政策。路透
美國總統當選人川普廿五日宣布，將向中加墨加徵關稅。圖為川普第一任期在白宮說明關稅政策。路透

川普2.0第一槍！川普宣布將於明年1月20日上任後，對墨西哥及加拿大課徵25%關稅，並對大陸商品加徵10%關稅中，多家法人機構也指出，對台股AI供應鏈的影響不一。

多家法人機構認為，然而目前美國進口伺服器金額最高的國家就是墨西哥，因此AI伺服器供應鏈未來恐面臨高關稅壓力，倘若25%關稅全數反映在終端售價將影響終端需求，且關稅若是由出口商與企業共同分擔，將影響相關台股供應鏈以及美國當地企業獲利。

2019年5月川普任內時也曾宣布將對墨西哥進口商品課稅，然而在2019年6月時就與墨西哥兩國達成美墨加貿易協定（USMCA），使大部分商品在墨西哥和美國間進行貿易的商品維持免關稅，因此，本次川普宣布的政策後，不排除也將豁免電子相關產品的進口。

有分析師指出，墨西哥因具鄰近美國的地緣優勢，使得多數伺服器組裝廠都有在墨西哥分配相關組裝業務產能，其中緯創（3231）、緯穎（6669）、英業達（2356）在墨西哥的產能占比較多，因此本次受害程度相對較高。而廣達（2382）及鴻海（2317）在全球布局則相對分散，其中，廣達在2021年就陸續增資美國田納西廠，而且今年還增資兩次，主要用於擴大美國的AI伺服器產能，因此未來伺服器組裝業務將會以美國組裝為主。

鴻海則是26日宣布斥資新台幣10億元取得美國德州廠土地及廠房，以擴大美國當地AI伺服器產能，因此此次受衝擊程度相對較小。

另外，也有市場法人認為，川普表示上任後將對墨西哥、加拿大課徵25%關稅，中國另加徵10%關稅，然此舉需推翻川普前次簽署的USMCA，預計關稅是目前與他國談判的有利籌碼。

假設後續川普上任後，課徵墨西哥25%關稅，就ODM產能分布觀察，緯穎目前墨西哥產能比重約60~70%，其餘主要在台南、馬來西亞，緯穎尚在評估赴美設廠計畫，若稅賦拉升至25%，預期CSP客戶將盡速要求其轉移產地。英業達產能約低雙位數位於墨西哥，在其伺服器產能中，台灣、捷克產能比重過半，即使墨西哥產能課稅提升，其將有效移轉產能至其餘產地。

而鴻海、廣達雖皆有墨西哥廠區，然全球產能布局廣泛，且廣達近年在美國當地投資擴線，除終端組裝於美國出貨給客戶外，部分零組件也可於當地生產，相對影響較小。至於鴻海則需觀察後續若加增關稅實行後，於墨西哥設廠的投資規模是否將因此有所變動。

墨西哥 川普 美國 關稅

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