台股複委託大成長，美股及美債雙強持續火熱。

受降息題材激勵，台股複委託市場成長強勁，根據券商公會統計，前10月複委託全市場成交量年增高達78%。

永豐金證券指出，海外市場股債市場吸引投資人，整體市場包括成交量、開戶數、美股、固定收益、港股均呈現大幅成長的表現，低迷已久的日股複委託交易更寫下207%的倍數成長成績。建議投資人面對海外市場，可運用美國掛牌ETF，針對不同投資題材進行佈局，兼顧風險分散及投資配置。

根據券商公會統計，今年前10月複委託市全場交易量相較2023年同期大幅成長78%，交易量達6.34兆元，其中，美股交易量接近八成增長，固定收益交易量增長更超過八成，兩者分別佔整體複委託市場比重為七成及二成。

永豐金證券指出，全市場複委託新增戶數達108萬戶，相比去年同期成長近五成，顯示投資人面對降息、美國總統大選等議題，參與度更加熱絡，新血不斷注入。另外值得注意的是，日股2024年初至今成長極為快速，日本升息議題及首相更迭，使日股複委託交易量較2023年同期成長207%，雖佔整體複委託市場比重並不高，卻是成長最為快速的地區。

永豐金證券表示，自9月美國聯準會從高檔利率首次降息之後，美國S&P500指數不斷創下新高，除了接下來的降息題材外，搭配總統大選題材，紅色浪潮可能帶來的減稅政策，推動股市上揚。然而近期美國經濟狀況不確定性增加，因為美國即便在降息循環中，經濟依舊穩健，甚至近期鮑爾談話更談及，美國經濟近期表現相當好，且並不急於降息，談話隱含推遲降息的可能性，讓股市增加不確定性。

危機即轉機，穩健的經濟，不著急降息，反而讓美國公債的殖利率在第一次降息之後反彈居高不下，成為可以選擇的投資，永豐金證券分析，此時，應挑選擁有良好信評、票息高及長天期的債券，債券信評良好較能抵禦未來川普上任後可能的關稅貿易戰或地緣政治影響，票面利率高則是在等待降息期間能夠領更多利息，而長天期債券可望在降息下，能獲得更多資本利得。