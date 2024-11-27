關注美股及政策動向 法人：台股測試季線支撐力道

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中央社／ 台北27日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股4大指數多收高，台股26日收盤跌269.61點，為22678.76點，跌幅1.17%，成交金額新台幣3092.61億元。法人指出，本週四為美國感恩節，進入假期前，預期美股或將呈現量縮整理，可觀察對台股影響，季線及半年線為多方防線。

而美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言上任將對墨西哥、加拿大以及中國所有進口商品加徵關稅，昨天亞洲股市普遍下跌，也讓人聯想關稅政策未來可能牽連至歐洲。凱基投顧表示，近期川普執政團隊成形，未來須留意通膨與美中局勢擾動。

華爾街投資人擺脫美國準總統川普揚言對美國幾大貿易夥伴國加徵關稅的陰霾，美股4大指數26日多收高，其中道瓊工業指數和標普500指數收盤締新猷。

道瓊工業指數上漲123.74點或0.28%，收報44860.31點；標普500指數小漲34.26點或0.57%，收在6021.63點；那斯達克指數挺升119.46點或0.63%，收19174.30點；費城半導體指數下挫60.36點或1.21%，收4927.56點。

台股26日開低走低，收盤跌269.61點，為22678.76點，跌幅1.17%，成交金額3092.61億元。

觀察26日三大法人籌碼動向，其中，自營商賣超78.53億元，投信買超33.95億元，外資及陸資賣超292.54億元，合計賣超台股337.12億元。外資提款鴻海、台積電等權值股，反手買進航空雙雄。

外資賣超前3名中，鴻海居首位，賣超逾5萬張，其次為台新金，國泰永續高股息為第3名，台積電遭外資出脫逾1萬張，居外資賣超榜第7名。

台股 外資

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