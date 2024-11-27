半導體產業明年溫和復甦 法人點名五檔主要受惠股

隨2025年需求全面復甦，法人看好半導體產業營收可望成長13.8%，並呈現愈接近年底愈佳趨勢，人工智慧（AI）及消費網通產業強勁成長可期，點名台積電（2330）、信驊（5274）、穎崴（6515）、瑞昱（2379）、達發（6526）等五檔主要受惠個股。

大型本國投顧分析，2024年半導體需求回溫速度緩慢，但隨總經環境逐漸改善，預估將於2025年全面溫和復甦，整體產業將成長13.8%，AI及HPC強勁需求推動下，邏輯半導體表現將優於記憶體。

受惠AI 需求仍強，加上升級至更先進製程趨勢，例如智慧手機、個人電腦及通用型伺服器等升級至3奈米製程，資料處理成長幅度將持續優於市場；考量需求維持平淡及客戶庫存調整，預期2025年下半年車用半導體庫存才會降至健康水準。

AI伺服器出貨繼2024年大幅成長後，2025年隨輝達GB200放量，將帶動AI加速器出貨進一步增加，法人預估將成長62.8%至700萬顆，台積電、信驊、穎崴等供應鏈領導廠商將是主要受益者。

法人認為，2025年主要成長動能除雲端服務提供商（CSP）年資本支出持續成長21.8%，主要用於建構AI基礎設施外，企業及neocloud端的推論用途亦需更高運算能力以調整模型，至於機器人等應用層面擴大，同樣添增算力需求。

網通方面，相關應用需求已於今年第3季觸底，英特爾等國際大廠表示5G基礎建設需求正在升溫，法人評估，隨總經環境改善及規格持續升級，預期出貨與均價將同步上揚，有利2025年營運展望，推薦瑞昱、達發等兩檔。