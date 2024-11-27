川普關稅下馬威…台股跳水 國家隊進場

川普在關稅議題上下馬威，使全球AI指標股輝達股價重挫4.1%，加上外資由買轉賣、大賣台股292.5億元，台股昨（26）日開低走低，盤中一度跳水303點，雖有國家隊進場護持，買超59.9億元，終場則大跌269點、收22,678點，失守5、10日等短期均線，下檔將面臨季線與半年線支撐的考驗。

金管會昨日信心喊話，強調緊盯國際情勢變化，適時祭出相應政策。證期局副局長黃厚銘說，美股因為美國川普總統公布財政部長人選，使前一交易日（25日）四大指數均揚，漲幅介於0.27%至0.99%；但台股26日卻大跌1.17%，僅次於日股1.53%。

台股觀盤重點與後市展望

金管會表示，若拉長從今年到25日止，台股28%漲幅仍居亞股之首。其次，上市櫃公司今年前十月營收約35.58兆元，年增12%，為歷年同期最高。第三，量能來看，台股集中市場日均成交量約4,190.68億元，年增五成。截至25日止，信用交易整戶擔保維持率為170.63%。

台股昨日籠罩在川普宣布將加徵中國等地關稅，加上輝達、台積電ADR走跌等陰霾影響，使得市場賣壓紛紛出籠，指數短多彈升嘎然而止。不過，市場專家認為，「川普2.0」提前發威，將有助上市櫃公司11、12月業績，年終法人、集團作帳行情蓄勢待發。

盤面上，19大類股跌多漲少，其中尤以電機機械類股跌1.9%最弱勢；族群中，除AI股普遍氣虛外，邊緣運算、 CoWoS、矽光子等也表現疲軟，軍工、BBU（備援電池模組）、工具機等相對強勢；千金股中僅大立光收紅、聯發科持平，其餘均下跌，檔數仍為15檔不變。

三大法人進出方面，共計賣超台股337.3億元。其中外資賣超292.5億元，由買轉賣，賣超包括鴻海（2317）、台積電（2330）等權值股，台指期未平倉淨空單也再次飆升至48,462口。