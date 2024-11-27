地緣政治、川普關稅雜音頻傳 台積又面臨千元保衛戰

台積電（2330）再度面臨千元保衛戰。台積電昨（26）日收1,010元，是當日最低價，創近一個月來低點，再度面臨股價千元保衛戰，外資擴大賣超逾萬張，連續兩個交易日賣超。

台積電基本面沒太大變化，但法人觀察，股價近期受外部地緣政治議題、川普政府後續祭出出口管制措施干擾，市場雜音頻傳。台積電ADR早盤開小高後翻黑。

台積電股價

業界認為，因應川普上台政策不確定性，台積電必須更謹慎應對地緣政治議題，美國部分主要和晶片法案二期補助有關，但預期台積電的美系客戶普遍持續需要美國廠新產能，即使後續沒有晶片法案二期補助，對於台積電在美國擴廠至2030年的長期目標，預期不會有太大變化。

波士頓顧問公司（BCG） 董事總經理暨合夥人徐瑞廷日前提到，執行長必須持續思考供應鏈韌性，晶片法案是美國國會和總統都要同意，但目前兩黨分歧，川普勝選加稅、美國晶片法案第二期可能取消的機率高，整體對半導體製造持鷹派態度難以避免。

此外，美國商務部11月15日發布新聞稿確定台積電可望在拜登政府任內獲66億美元補助，法人更關注美國官方訊息釋出獲得補助的3個關鍵：補助撥款依據建廠進度、2024年底前是否獲得至少10億美元，以及台積電同意五年內放棄股票回購權，超額利潤依「 分占增值協議 」（ upside sharing agreement）與美國政府共享等。業界認為，以官方的訊息，等於美國官方先以晶片法案第一期投資了台積電。

依據美國商務部說明，台積電補助案還包含高達50億美元低利政府貸款。

根據美國官方釋出的訊息，台積電AZ晶圓廠第一期Fab 1預計2025年上半年生產4奈米和5奈米FinFET製程，Fab 2預定2028年開始生產3奈米FinFET製程，第三期Fab 3約在2030年前生產A16和2奈米製程。

另一方面，市場先前傳出台積電2026年擴產設備拉貨，可能因地緣政治因素暫緩，對此議題公司無回應，但協力廠表示普遍沒感受到相關情況，預期2026年實際設備拉貨規畫可能在2025年初較明朗，屆時新的資本支出規畫細節也將出爐，目前談2026年的拉貨為時尚早。