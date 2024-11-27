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創新板取消合格投資人限制 等同一般板…明年1月實施

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料庫
台股示意圖。聯合報系資料庫

臺灣證券交易所昨（26）日宣布全面取消創新板合格投資人限制，未來創新板投資人資格等同一般板，可參與投資戶數將增至43倍，從原本僅30萬戶合格投資人，擴增至逾1,300萬戶，且亦將與一般板一致，新增盤中零股交易。

現行創新板僅限合格投資人交易，活絡性相對低，新制將有利創新板交易活絡，吸引更多新創企業申請上市，預計2025年1月上旬實施。

創新板制度大變革
創新板制度大變革

創新板自2021年7月開板，統計至昨日共18家，一度有掛牌20家，已有雲豹（6869）、泓德能源兩家轉列上市，還有虎航-創、GOGOLOOK-創等兩家等待轉列一般板。目前創新板約僅30萬戶合格投資人，而整體台股開戶數至10月底時已達1,314萬戶，一旦創新板比照一般板，交易戶數將增至43倍。

證交所副總杜惠娟以12強棒球賽中華隊打敗日本首奪世界冠軍形容此次變革，創新板從一開始不被看好，經過制度調整、重新出擊後，希望一炮而紅。她強調，創新板重新出發，重質不重量，第一階段是先做出創新板特色。

杜惠娟表示，新制上路後，創新板與一般板有三大不同，包括創新要求、審議門檻較高，較寬鬆的是財務要求維持無獲利、衰退限制；審議門檻將找外部專家、公部門專家參與審議。

響應亞洲資產管理中心政策，證交所昨日董事會通過創新板重大變革，有四大主軸。首先是取消合格投資人限制，創新板股票得信用、借券及盤中盤後零股交易。不過自然人初次買進創新板股票前，須簽署風險預告書。

第二，引進外部專家提升創新性審查，符合創新性審查條件才可提報上市審議委員會；第三，打造彈性友善籌資環境，考量申請創新板上市時已提出擬上市股份總額10%以上股份辦理公開銷售，故申請改列一般板時，若符合股權分散規定標準可免再辦理公開銷售，籌資作業更有彈性。

最後，投資人權益保障方面，包括規定創新板上市審議會決議門檻提高為出席審議委員三分之二以上同意、銷貨集中於集團企業公司或非屬集團企業公司關係人比重不得逾70%、強化所營事業嚴重衰退及無獲利公司於「提升企業價值計畫專區」資訊揭露、每半年至少辦理一次法說會等。

此外昨日證交所董事會也討論金興精密、虎山實業、青松健康、華勝汽車電子等四家公司上市案，均通過上市審查。

創新板 證交所

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