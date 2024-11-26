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第4季第一上市公司及創新板公司法說會 12月5日陸續登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年第4季第一上市公司及創新板公司法人說明會議程(資料來源：臺灣證券交易所)
2024年第4季第一上市公司及創新板公司法人說明會議程(資料來源：臺灣證券交易所)

為提升第一上市公司創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流之管道，臺灣證券交易所將於今(2024)年12月5日、6日、9日、10日、12日舉辦2024年第4季「第一上市公司及創新板公司法人說明會」計13場，提供第一上市公司及創新板公司與投資人面對面雙向溝通平臺，使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效。

將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資大眾說明並可進行即時聯繫交流，以展現第一上市公司及創新板公司競爭優勢及能見度。

這次活動議程開放現場參與並歡迎媒體採訪，投資大眾亦可透過證交所WebPro 3.0影音傳播網同步收看。第一上市公司及創新板公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法人說明會專區，響應節能減碳環保愛地球，會中將不提供紙本資料，請與會者先行下載。活動詳細資訊請至證交所網站選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息

上市公司 創新板

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