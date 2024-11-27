就市論勢／AI、光通訊、設備可留意

盤勢分析

台股近月壟罩在川普交易陰霾當中，加權指數來來回回測試季線支撐，近期已逐漸有撥雲見日現象。川普交易影響較多的商品如比特幣、美元匯率、公債利率、油價、半導體指數等，多數已出現轉折，預期接下來台股也將慢慢走出震盪格局，朝多頭前進。

投資建議

股市逐漸走出整理格局，短期震盪都是尋找底部買點，接續作夢行情，可布局2025年看好的產業。

目前台股投資顯學依然在AI伺服器上。年底輝達GB系列的AI伺服器出貨量產，相關供應鏈營收均有機會在第4季創高。因此在選股上，還是擇優在AI族群，包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大的公司，光通訊、設備等利基型公司也可留意。

其他消費性電子產業狀況比較乏善可陳，需等到明年電子產業旺季前較有機會，短期股價動能不足。

傳產內需股產業旺季在第4季至明年第1季。台灣內需狀況好，評價也低。傳產的航空、製鞋相關、汽車、餐飲、重電、大型生技製藥股等，不少公司屬於物美價廉，評價低估狀況，可以找機會布局。

綜觀未來產業狀況，AI權值股回升，美國經濟狀況良好，未來指數看法暫時沒有悲觀理由。接軌作夢行情，指數有機會走高。現階段科技股選擇還是以AI為主。適度搭配一些傳產類股等。