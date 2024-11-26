富邦投顧：大盤看26,000

富邦投顧董事長陳奕光昨（26）日表示，考量台灣GDP及企業獲利持續成長，預估明年指數拉回後將在年線20,000點大關附近獲得支撐，下半年在美台利差縮小吸引外資及科技旺季帶動下，指數高點為25,500點，樂觀或可挑戰26,000點。

針對選股策略，陳奕光提出「王牌（ACE）」方式，瞄準AI（半導體、伺服器、機器人、無人機）、C（電腦、智慧手機、重建需求、雲端服務），以及E（供電、重電、儲能）等，看好相關族群後市表現。

「2025富邦財經趨勢論壇」昨天登場，深入剖析全球及台灣經濟趨勢，提供投資人掌握最佳因應對策。

展望台股走勢，陳奕光分析，台灣出口恢復成長，全球平均利率降低可望刺激需求。台積電業績超乎預期，加上面板廠轉虧為盈、金融股獲利大增，及新台幣貶值效應，2024年整體上市櫃獲利估計達3.89兆元，年增32.8%。

展望2025年，雖金融股比較基期高、傳產股也因揮別奧運題材加持出現下滑，但因台積電CoWoS產能加倍開出、GB200伺服器量產出貨，電子股獲利動能仍強，預計將帶動整體企業獲利再上層樓，2025年上市櫃獲利年增率估達12.6%。