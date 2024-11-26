車電族群四強 前景樂觀

證交所與永豐金證券近日舉辦「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會，邀請廣宇（2328）、東陽、界霖及立隆電等四家公司共襄盛舉，相關業者對未來營運展望皆佳，立隆電表示，泰國新廠預計2025年下半年試產並通過相關認證。

以鋁電解電容器為核心業務的立隆電董事長吳志銘表示，目前月產量已達6億顆，汽車電子業務占比提升至35%。為積極應對國際市場需求變化，立隆電正於泰國設立新廠，預計2025年下半年試產並通過相關認證，為拓展海外市場提供絕佳優勢。

新冠疫情對車用電子供應鏈產生影響，廣宇投資人關係處協理郭世華表示，雖面臨市場挑戰，但已調整產品組合以提升高毛利產品占比。此外，持續優化東南亞產能，並加強車用與自動化設備市場布局，預期在新產品推出及客戶訂單回溫帶動下，營收可持續回升。

東陽副總黃三良表示，受益美國保險政策改變，消費者對副廠零件需求持續增加，東陽售後維修市場（AM）業務快速增長，已成功擴大全球市場占有率。

界霖總經理室協理吳念誼表示，公司目前車載產品占比已超過50%，其中針對新能源車領域，配合終端客戶開發高電壓馬達逆變器模組及電控模組，獲國際一線大廠高度肯定。