證券商反詐／宣導防詐 提升風險意識

隨網際網路普及，證券市場電子下單比重已達七成以上，投資人在網路瀏覽與接收資訊時間大幅增加，因而企業或集團的官方網站成為重要門面。臺灣證券交易所為鼓勵證券商於官方網站充實反詐騙相關資訊，規劃提供補助，協助證券商在官網建置反詐騙專區。

證交所近日舉辦2024年度證券商反詐騙評鑑活動，評鑑活動得獎證券商皆於官網置入豐富的反詐宣導資訊供客戶瀏覽，並於專區清楚顯示各證券商反詐騙服務專線，請民眾遇到詐騙時善加利用，多方且小心求證，守護自身財產安全。

以下分享北城證券、國票證券及台新證券反詐心得。

北城證券

北城證券秉持社會責任，積極參與反詐騙行動，特別關注高齡族群，透過一對一指導，協助高齡投資人熟悉金融交易系統，使其安心交易並有效降低詐騙風險。此外，將防詐宣導納入業務部門的洗錢防制標準作業程序，確保每位客戶充分了解潛在風險。

此外，近年詐騙集團利用暑期打工求職旺季，專門針對涉世未深的年輕族群進行詐騙。今年，北城證券成功阻止詐騙集團冒用本公司名義的暑期打工詐騙，迅速聯繫公會及主管機關，於隔日公告澄清，並將此案告知公司各單位主管，提醒客戶提高警覺，防範詐騙。

國票證券

隨著詐騙手法及案例層出不窮，嚴重威脅投資人的財產安全，國票證券對於反詐騙不遺餘力，截至2024年10月已舉辦52場北、中、南區的說明會，由經過內部反詐騙訓練的專業講師向客戶宣導如何預防詐騙，保護客戶免受金融詐騙侵害。

今年10月，國票證券於官方網站設立反詐專區，教導客戶辨識官方網站和社群平台、了解常見詐騙手法，並提供完善的線上申訴管道，數位客服也能即時回應客戶需求。

台新證券

台新證券持續落實數位反詐騙計畫，面對近年猖獗的金融詐騙，不定期寄送電子郵件提醒客戶，以維護自身權益、保障財產安全。

為因應日新月異的詐騙手法，台新證券主動在官網設置反詐騙專區，不定期更新詐騙集團慣用的手法、話術及詐騙樣態，提醒投資人切勿上當。

不僅如此，台新證券更針對社交平台、通訊軟體上的冒名粉專、冒名群組及冒名廣告，積極建立一套完整的反冒名詐騙應對機制，透過長期監控、第一時間檢舉下架、官網同步公告等SOP，盡可能縮短詐騙資訊的曝光時間，降低投資人受騙的可能，為金融市場秩序盡一分心力。