快訊

非憑空喊價！川普對大陸拉高關稅 原來60%的稅率是這樣算出來的

中捷砍人凶嫌辯「誤傷長髮哥」 被害高中生父親：輕判恐有學習效應

看法持續分裂？川普勝選後新民調 逾半美國民眾反對續援烏克蘭

聽新聞
0:00 / 0:00

全體上市櫃公司前三季營收 創近十年新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全體上市櫃公司前三季營收創近十年新高紀錄。圖/本報資料照片
全體上市櫃公司前三季營收創近十年新高紀錄。圖/本報資料照片

金管會最新統計顯示，113年前3季的全體上市公司累計營業收入為28兆3011億元，較去年同期增加2兆9902億元，增加11.81%，營收金額創近十年同期新高紀錄，而稅前淨利為2兆9580億元，較去年同期增加6571億元，增加28.56%，為近十年同期第三高。

若合計上櫃公司，則整體上市櫃公司的今年前三季獲利為30兆2835億元營收，亦高居近十年同期第一，第二、第三名則分別為111年、112年同期，分別為30兆1586億、27兆1019億；至於稅前淨利，今年前三季為3兆1903億為近十年第三，第一、第二分別為111年及110年同期，分別為3兆8098億、3兆3188億。

其中，營造業由於建案陸續完工交屋，加上央行房市管制措施促使業者不能養地或資金成本大增而出售土地存貨，成為前三季上櫃公司中獲利增加最多的產業，年增63.23億。

而在上市產業中，半導體、航運、電腦及周邊設備業為三大獲利領頭羊，分別年增2915.72億、1913.68億、693.23億獲利；獲利減少最多的企業，則分別為塑膠、油電燃氣、食品工業，分別年減281.09億、197.62億、56.25億，塑膠工業甚至前三季虧損19.02億。

證期局副局長黃厚銘分析，113年前3季獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因地緣政治衝突拉抬運價，致獲利上升；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利。

統計也顯示，上櫃公司的113年前3季累計營業收入為1兆9824億元，較去年同期增加1,268億元，增加6.83%；稅前淨利為2,323億元，較去年同期增加221億元，增加10.51%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。

證期局也分析，113年前3季獲利成長產業包括建材營造業因建案陸續完工交屋，以及部分公司出售土地存貨，帶動獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，以及部分公司認列處分股權利益，致獲利上升；居家生活業因部分公司認列處分股權利益，致獲利成長。

半導體 建案 營收

延伸閱讀

獨家／台廠迎戰「碳有價」倍力老董親揭：2挑戰為關鍵

環長彭啟明：明年提減塑新邏輯 限塑範圍將擴大

集保簽署原鄉碳匯MOU

塑膠上天下海無孔不入 各國代表齊聚釜山擬對策

相關新聞

外資賣超292億元 砍鴻海台積電買航空雙雄

美國總統當選人川普在社群媒體發文，揚言上任後要對加拿大、墨西哥和中國進口商品加徵關稅，引發國際股市賣壓。台股今天終場下跌...

這家公司財報難產 最快明年4月7日下櫃

金管會宣布上市公司廷鑫（2358）、昶虹（2443）未出具今年第三季財報，都已在11月19日下市；另一家第一上櫃公司大略...

全體上市櫃公司前三季營收 創近十年新高

金管會最新統計顯示，113年前3季的全體上市公司累計營業收入為28兆3011億元，較去年同期增加2兆9902億元，增加1...

川普再啟關稅戰斧 法人：三檔衝擊大、可低接二檔

川普揚言擬對中、墨、加等三國啟動高關稅，法人研判，對於緯穎（6669）、英業達（2356）、億豐（8464）等三家衝擊最...

AI熱潮 上市櫃企業今年前3季營收破30兆寫同期最強

AI熱潮催動上市半導體業、電腦及週邊設備業獲利大躍進，金管會統計，國內上市櫃公司今年前3季累計營收衝破新台幣30兆元大關...

川普關稅說引賣壓 金管會：台股今年漲幅仍稱冠亞股

美國總統當選人川普揚言將對其他國家加徵關稅，引發股市賣壓，台股今天下挫逾200點。金管會表示，若拉長期間看，今年截至25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。