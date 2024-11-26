全體上市櫃公司前三季營收 創近十年新高

金管會最新統計顯示，113年前3季的全體上市公司累計營業收入為28兆3011億元，較去年同期增加2兆9902億元，增加11.81%，營收金額創近十年同期新高紀錄，而稅前淨利為2兆9580億元，較去年同期增加6571億元，增加28.56%，為近十年同期第三高。

若合計上櫃公司，則整體上市櫃公司的今年前三季獲利為30兆2835億元營收，亦高居近十年同期第一，第二、第三名則分別為111年、112年同期，分別為30兆1586億、27兆1019億；至於稅前淨利，今年前三季為3兆1903億為近十年第三，第一、第二分別為111年及110年同期，分別為3兆8098億、3兆3188億。

其中，營造業由於建案陸續完工交屋，加上央行房市管制措施促使業者不能養地或資金成本大增而出售土地存貨，成為前三季上櫃公司中獲利增加最多的產業，年增63.23億。

而在上市產業中，半導體、航運、電腦及周邊設備業為三大獲利領頭羊，分別年增2915.72億、1913.68億、693.23億獲利；獲利減少最多的企業，則分別為塑膠、油電燃氣、食品工業，分別年減281.09億、197.62億、56.25億，塑膠工業甚至前三季虧損19.02億。

證期局副局長黃厚銘分析，113年前3季獲利成長產業包括半導體業因AI需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因地緣政治衝突拉抬運價，致獲利上升；電腦及週邊設備業受惠於AI伺服器出貨勁揚，推升獲利。

統計也顯示，上櫃公司的113年前3季累計營業收入為1兆9824億元，較去年同期增加1,268億元，增加6.83%；稅前淨利為2,323億元，較去年同期增加221億元，增加10.51%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。

證期局也分析，113年前3季獲利成長產業包括建材營造業因建案陸續完工交屋，以及部分公司出售土地存貨，帶動獲利成長；文化創意業因遊戲產業營收增加，以及部分公司認列處分股權利益，致獲利上升；居家生活業因部分公司認列處分股權利益，致獲利成長。